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باكستان.. انفجار قنبلة يودي بحياة 4 تلاميذ في مدرسة دينية

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء

قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ، وأصيب 34 آخرون بجروح، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار قنبلة في مدرسة دينية في بيشاور، كبرى مدن شمال غرب باكستان.

وبيّن المسؤول في الشرطة وقّار عظيم أنّ الانفجار وقع خلال تدريس القرآن، وجلب أحدهم حقيبة مفخّخة إلى داخل الحصّة التدريسية؛ ما أدى إلى مقتل أربعة تلاميذ وإصابة 34 آخرين بجروح.

من ناحيته أوضح الضابط في الشرطة محمد علي غندابور، أنّ اثنين من الجرحى مدرّسان، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء.

ووقع التفجير بعد أشهر من الهدوء النسبي في باكستان، ولاسيما في بيشاور التي كانت تشهد في الماضي اعتداءات يومية قبل تحسن الوضع الأمني فيها.

وسبق أن نفذت حركة طالبان الباكستانية هجومًا على مدرسة في بيشاور في ديسمبر (كانون الأول) 2014؛ ما أوقع أكثر من 250 قتيلًا معظمهم من الأولاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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باكستان.. انفجار قنبلة يودي بحياة 4 تلاميذ في مدرسة دينية
سبق

قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ، وأصيب 34 آخرون بجروح، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار قنبلة في مدرسة دينية في بيشاور، كبرى مدن شمال غرب باكستان.

وبيّن المسؤول في الشرطة وقّار عظيم أنّ الانفجار وقع خلال تدريس القرآن، وجلب أحدهم حقيبة مفخّخة إلى داخل الحصّة التدريسية؛ ما أدى إلى مقتل أربعة تلاميذ وإصابة 34 آخرين بجروح.

من ناحيته أوضح الضابط في الشرطة محمد علي غندابور، أنّ اثنين من الجرحى مدرّسان، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء.

ووقع التفجير بعد أشهر من الهدوء النسبي في باكستان، ولاسيما في بيشاور التي كانت تشهد في الماضي اعتداءات يومية قبل تحسن الوضع الأمني فيها.

وسبق أن نفذت حركة طالبان الباكستانية هجومًا على مدرسة في بيشاور في ديسمبر (كانون الأول) 2014؛ ما أوقع أكثر من 250 قتيلًا معظمهم من الأولاد.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
04:18 PM

باكستان.. انفجار قنبلة يودي بحياة 4 تلاميذ في مدرسة دينية

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ، وأصيب 34 آخرون بجروح، اليوم (الثلاثاء)، في انفجار قنبلة في مدرسة دينية في بيشاور، كبرى مدن شمال غرب باكستان.

وبيّن المسؤول في الشرطة وقّار عظيم أنّ الانفجار وقع خلال تدريس القرآن، وجلب أحدهم حقيبة مفخّخة إلى داخل الحصّة التدريسية؛ ما أدى إلى مقتل أربعة تلاميذ وإصابة 34 آخرين بجروح.

من ناحيته أوضح الضابط في الشرطة محمد علي غندابور، أنّ اثنين من الجرحى مدرّسان، وفقًا لـ"فرانس 24".

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الاعتداء.

ووقع التفجير بعد أشهر من الهدوء النسبي في باكستان، ولاسيما في بيشاور التي كانت تشهد في الماضي اعتداءات يومية قبل تحسن الوضع الأمني فيها.

وسبق أن نفذت حركة طالبان الباكستانية هجومًا على مدرسة في بيشاور في ديسمبر (كانون الأول) 2014؛ ما أوقع أكثر من 250 قتيلًا معظمهم من الأولاد.

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