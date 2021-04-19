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الاتحاد الأوروبي يعتمد استراتيجية بحرية لمواجهة الصين في المحيطين الهندي والهادي

تتضمن التزاماً طويل الأجل من التكتل بأمن المنطقة

‬وافق المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، على النتائج المتعلقة باستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في المحيطين الهندي والهادي، والتي تحدد نية الاتحاد الأوروبي في تعزيز تركيزه الاستراتيجي ووجوده وإجراءاته في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الرئيسية لمصالح الاتحاد الأوروبي، بهدف استخدام مجالات من الأمن إلى الصحة لحماية مصالحه، ومواجهة قوة الصين الصاعدة، رغم أن التكتل يصر على أن استراتيجيته ليست ضد بكين.

وأوضح المجلس في بيان نقلته "رويترز" أن التزام الاتحاد الأوروبي المتجدد بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة تمتد من الساحل الشرقي لإفريقيا إلى دول جزر المحيط الهادئ، سيكون له تركيز طويل الأجل وسيعتمد على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والقانون دولي.

وأدّت الديناميكيات الحالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى ظهور منافسة جيوسياسية شديدة أدت إلى زيادة التوترات على سلاسل التجارة والإمداد وكذلك في المجالات التكنولوجية والسياسية والأمنية.

وتهدد هذه التطورات بشكل متزايد استقرار وأمن المنطقة وخارجها، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالح الاتحاد الأوروبي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاتحاد الأوروبي يعتمد استراتيجية بحرية لمواجهة الصين في المحيطين الهندي والهادي
سبق

‬وافق المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، على النتائج المتعلقة باستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في المحيطين الهندي والهادي، والتي تحدد نية الاتحاد الأوروبي في تعزيز تركيزه الاستراتيجي ووجوده وإجراءاته في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الرئيسية لمصالح الاتحاد الأوروبي، بهدف استخدام مجالات من الأمن إلى الصحة لحماية مصالحه، ومواجهة قوة الصين الصاعدة، رغم أن التكتل يصر على أن استراتيجيته ليست ضد بكين.

وأوضح المجلس في بيان نقلته "رويترز" أن التزام الاتحاد الأوروبي المتجدد بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة تمتد من الساحل الشرقي لإفريقيا إلى دول جزر المحيط الهادئ، سيكون له تركيز طويل الأجل وسيعتمد على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والقانون دولي.

وأدّت الديناميكيات الحالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى ظهور منافسة جيوسياسية شديدة أدت إلى زيادة التوترات على سلاسل التجارة والإمداد وكذلك في المجالات التكنولوجية والسياسية والأمنية.

وتهدد هذه التطورات بشكل متزايد استقرار وأمن المنطقة وخارجها، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالح الاتحاد الأوروبي.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
02:40 PM

الاتحاد الأوروبي يعتمد استراتيجية بحرية لمواجهة الصين في المحيطين الهندي والهادي

تتضمن التزاماً طويل الأجل من التكتل بأمن المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬وافق المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين، على النتائج المتعلقة باستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في المحيطين الهندي والهادي، والتي تحدد نية الاتحاد الأوروبي في تعزيز تركيزه الاستراتيجي ووجوده وإجراءاته في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الرئيسية لمصالح الاتحاد الأوروبي، بهدف استخدام مجالات من الأمن إلى الصحة لحماية مصالحه، ومواجهة قوة الصين الصاعدة، رغم أن التكتل يصر على أن استراتيجيته ليست ضد بكين.

وأوضح المجلس في بيان نقلته "رويترز" أن التزام الاتحاد الأوروبي المتجدد بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي منطقة تمتد من الساحل الشرقي لإفريقيا إلى دول جزر المحيط الهادئ، سيكون له تركيز طويل الأجل وسيعتمد على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، والقانون دولي.

وأدّت الديناميكيات الحالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى ظهور منافسة جيوسياسية شديدة أدت إلى زيادة التوترات على سلاسل التجارة والإمداد وكذلك في المجالات التكنولوجية والسياسية والأمنية.

وتهدد هذه التطورات بشكل متزايد استقرار وأمن المنطقة وخارجها، مما يؤثر بشكل مباشر على مصالح الاتحاد الأوروبي.

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