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الإمارات تسجّل 17 وفاة و2250 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإماراتية: بلغ إجمالي الوفيات 1125 حالة وفاة

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2250 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، وشفاء 3684 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 370425 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1125 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 359697 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجّل 17 وفاة و2250 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2250 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، وشفاء 3684 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 370425 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1125 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 359697 حالة.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
01:33 PM

الإمارات تسجّل 17 وفاة و2250 إصابة جديدة بكورونا

الصحة الإماراتية: بلغ إجمالي الوفيات 1125 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2250 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و17 وفاة، وشفاء 3684 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 370425 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1125 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 359697 حالة.

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