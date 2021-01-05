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مصر توقع على البيان التاريخي لقمة العلا

ثمّنت كافة الجهود المخلصة التي بذلت لتحقيق المصالحة

وقعت مصر ممثلة بوزير خارجيتها سامح شكري اليوم الثلاثاء على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة الخليجية.
وغادر شكري المملكة العربية السعودية عائدًا إلى مصر بعد مشاركته بجلسة القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا.
ووفقاً للبيان الصادر عن الخارجية المصرية، جاء توقيع مصر على "بيان العلا"، في "إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وثمنت مصر في بيانها "كل جهد مخلص بذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".

الخارجية المصرية سامح شكري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصر توقع على البيان التاريخي لقمة العلا
سبق

وقعت مصر ممثلة بوزير خارجيتها سامح شكري اليوم الثلاثاء على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة الخليجية.
وغادر شكري المملكة العربية السعودية عائدًا إلى مصر بعد مشاركته بجلسة القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا.
ووفقاً للبيان الصادر عن الخارجية المصرية، جاء توقيع مصر على "بيان العلا"، في "إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وثمنت مصر في بيانها "كل جهد مخلص بذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
05:30 PM

مصر توقع على البيان التاريخي لقمة العلا

ثمّنت كافة الجهود المخلصة التي بذلت لتحقيق المصالحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - العلا
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وقعت مصر ممثلة بوزير خارجيتها سامح شكري اليوم الثلاثاء على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة الخليجية.
وغادر شكري المملكة العربية السعودية عائدًا إلى مصر بعد مشاركته بجلسة القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا.
ووفقاً للبيان الصادر عن الخارجية المصرية، جاء توقيع مصر على "بيان العلا"، في "إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية".

وثمنت مصر في بيانها "كل جهد مخلص بذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".

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