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الأمن يسيطر على طبيب بجازان تعرض لأزمة نفسية حادة و يودعه في مستشفى "الأمل"

قالت: "لامشاجرات مع مرضى ومراجعين"

تهجّم طبيب من جنسية إفريقية في صامطة على زملائه في السكن عقب تعرّضه لأزمة نفسية حادة بعد خمسة أيام من وصوله إلى المنطقة ليعمل بها، فيما باشرت شرطة صامطة الواقعة.

ووفقًا للتفاصيل التي كشفتها صحة جازان لـ"سبق": أن ماتم تداوله غير دقيق عن وجود مشاجرات مع مرضى ومراجعين وأن ما حصل هو تعرض طبيب من جنسية إفريقية (باشر عمله بالمنطقة منذ خمسة أيام) لأزمة نفسية حادة بسكن الأطباء "رجال" وقد تمت السيطرة على الطبيب وتهدئته من قبل زملاؤه بالسكن والاستعانة بشرطة المحافظة وايداعه مستشفى الأمل والصحة النفسية.

جازان صحة جازان شرطة صامطه

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن يسيطر على طبيب بجازان تعرض لأزمة نفسية حادة و يودعه في مستشفى "الأمل"
سبق

تهجّم طبيب من جنسية إفريقية في صامطة على زملائه في السكن عقب تعرّضه لأزمة نفسية حادة بعد خمسة أيام من وصوله إلى المنطقة ليعمل بها، فيما باشرت شرطة صامطة الواقعة.

ووفقًا للتفاصيل التي كشفتها صحة جازان لـ"سبق": أن ماتم تداوله غير دقيق عن وجود مشاجرات مع مرضى ومراجعين وأن ما حصل هو تعرض طبيب من جنسية إفريقية (باشر عمله بالمنطقة منذ خمسة أيام) لأزمة نفسية حادة بسكن الأطباء "رجال" وقد تمت السيطرة على الطبيب وتهدئته من قبل زملاؤه بالسكن والاستعانة بشرطة المحافظة وايداعه مستشفى الأمل والصحة النفسية.

18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
12:24 PM

الأمن يسيطر على طبيب بجازان تعرض لأزمة نفسية حادة و يودعه في مستشفى "الأمل"

قالت: "لامشاجرات مع مرضى ومراجعين"

A A A
محمد المواسي - جازان
37
25,069

تهجّم طبيب من جنسية إفريقية في صامطة على زملائه في السكن عقب تعرّضه لأزمة نفسية حادة بعد خمسة أيام من وصوله إلى المنطقة ليعمل بها، فيما باشرت شرطة صامطة الواقعة.

ووفقًا للتفاصيل التي كشفتها صحة جازان لـ"سبق": أن ماتم تداوله غير دقيق عن وجود مشاجرات مع مرضى ومراجعين وأن ما حصل هو تعرض طبيب من جنسية إفريقية (باشر عمله بالمنطقة منذ خمسة أيام) لأزمة نفسية حادة بسكن الأطباء "رجال" وقد تمت السيطرة على الطبيب وتهدئته من قبل زملاؤه بالسكن والاستعانة بشرطة المحافظة وايداعه مستشفى الأمل والصحة النفسية.

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