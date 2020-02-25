النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. مرتفعات جنوب تبوك تسحب البساط الثلجي من علقان واللوز

"المدني" يدعو للحذر أثناء القيادة على الطرق وقت الأمطار خشية الانزلاق

سحبت مرتفعات جنوب تبوك بساط "الزائر الأبيض" من جبل "اللوز" ومركز "علقان" التي تقع شمال غرب تبوك، حيث جذبت مرتفعات جنوب تبوك الزوار لها، وأصبحت مراكز جنوب تبوك هي نجوم ختام الشتاء التي تقع في نطاق "الحرّة" مثل مركز "رحَيّب" ومركز "الظلفة" وجنوب مركز "البديعة"، وكانت أكثر كثافةً ثلجية من جبل اللوز ومرتفعات علقان على غير العادة.

وكانت الثلوج قد بدأت تتساقط على مرتفعات تبوك منذ فجر اليوم الثلاثاء، ونشرت "سبق" حول بداية تساقط الثلوج صباح اليوم، ثم ازدادت كثافةً بالتساقط على مرتفعات منطقة تبوك بعد التاسعة صباحاً.

وبحسب خبراء الطقس فإنه ومن المتوقع أن يتوقف تساقط الثلوج بعد ظهيرة اليوم، وقد يبدأ بالذوبان مساء اليوم.

وقد شهدت منطقة تبوك منذ فجر اليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة شملت حقل والبدع والوجه وضباء وتبوك ومراكز هذه المحافظات وضواحيها.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية خلال اليوم، وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية، واحتمال تساقط البرد وتدني مدى الرؤية على تبوك، وتيماء، وضباء، وأملج، والبدع، وحقل، والوجه.

وأهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر أثناء القيادة على الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة.

وقد تواجدت جميع الجهات الأمنية والهلال الأحمر السعودي في الطرق والمرتفعات المؤدية للثلوج وأماكن المتنزهين؛ حفاظاً على سلامتهم وتنفيذاً لخطة الدفاع المدني لمواجهة الثلوج والأمطار التي يشارك فيها معظم قطاعات الدولة في المنطقة.

تبوك جبل اللوز مركز علقان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. مرتفعات جنوب تبوك تسحب البساط الثلجي من علقان واللوز
سبق

سحبت مرتفعات جنوب تبوك بساط "الزائر الأبيض" من جبل "اللوز" ومركز "علقان" التي تقع شمال غرب تبوك، حيث جذبت مرتفعات جنوب تبوك الزوار لها، وأصبحت مراكز جنوب تبوك هي نجوم ختام الشتاء التي تقع في نطاق "الحرّة" مثل مركز "رحَيّب" ومركز "الظلفة" وجنوب مركز "البديعة"، وكانت أكثر كثافةً ثلجية من جبل اللوز ومرتفعات علقان على غير العادة.

وكانت الثلوج قد بدأت تتساقط على مرتفعات تبوك منذ فجر اليوم الثلاثاء، ونشرت "سبق" حول بداية تساقط الثلوج صباح اليوم، ثم ازدادت كثافةً بالتساقط على مرتفعات منطقة تبوك بعد التاسعة صباحاً.

وبحسب خبراء الطقس فإنه ومن المتوقع أن يتوقف تساقط الثلوج بعد ظهيرة اليوم، وقد يبدأ بالذوبان مساء اليوم.

وقد شهدت منطقة تبوك منذ فجر اليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة شملت حقل والبدع والوجه وضباء وتبوك ومراكز هذه المحافظات وضواحيها.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية خلال اليوم، وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية، واحتمال تساقط البرد وتدني مدى الرؤية على تبوك، وتيماء، وضباء، وأملج، والبدع، وحقل، والوجه.

وأهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر أثناء القيادة على الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة.

وقد تواجدت جميع الجهات الأمنية والهلال الأحمر السعودي في الطرق والمرتفعات المؤدية للثلوج وأماكن المتنزهين؛ حفاظاً على سلامتهم وتنفيذاً لخطة الدفاع المدني لمواجهة الثلوج والأمطار التي يشارك فيها معظم قطاعات الدولة في المنطقة.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
03:13 PM

بالصور.. مرتفعات جنوب تبوك تسحب البساط الثلجي من علقان واللوز

"المدني" يدعو للحذر أثناء القيادة على الطرق وقت الأمطار خشية الانزلاق

A A A
نواف الغضوري - تبوك
2
1,818

سحبت مرتفعات جنوب تبوك بساط "الزائر الأبيض" من جبل "اللوز" ومركز "علقان" التي تقع شمال غرب تبوك، حيث جذبت مرتفعات جنوب تبوك الزوار لها، وأصبحت مراكز جنوب تبوك هي نجوم ختام الشتاء التي تقع في نطاق "الحرّة" مثل مركز "رحَيّب" ومركز "الظلفة" وجنوب مركز "البديعة"، وكانت أكثر كثافةً ثلجية من جبل اللوز ومرتفعات علقان على غير العادة.

وكانت الثلوج قد بدأت تتساقط على مرتفعات تبوك منذ فجر اليوم الثلاثاء، ونشرت "سبق" حول بداية تساقط الثلوج صباح اليوم، ثم ازدادت كثافةً بالتساقط على مرتفعات منطقة تبوك بعد التاسعة صباحاً.

وبحسب خبراء الطقس فإنه ومن المتوقع أن يتوقف تساقط الثلوج بعد ظهيرة اليوم، وقد يبدأ بالذوبان مساء اليوم.

وقد شهدت منطقة تبوك منذ فجر اليوم أمطاراً من متوسطة إلى غزيرة شملت حقل والبدع والوجه وضباء وتبوك ومراكز هذه المحافظات وضواحيها.

وحذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية خلال اليوم، وفقاً للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المتضمنة احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ونشاط في الرياح السطحية، واحتمال تساقط البرد وتدني مدى الرؤية على تبوك، وتيماء، وضباء، وأملج، والبدع، وحقل، والوجه.

وأهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري، بالجميع، التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر أثناء القيادة على الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة.

وقد تواجدت جميع الجهات الأمنية والهلال الأحمر السعودي في الطرق والمرتفعات المؤدية للثلوج وأماكن المتنزهين؛ حفاظاً على سلامتهم وتنفيذاً لخطة الدفاع المدني لمواجهة الثلوج والأمطار التي يشارك فيها معظم قطاعات الدولة في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,806
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,220
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,628
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,930

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

المقالات

المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة