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"طيران ناس": كرسي المسافرة نجلاء فُقد بسبب مسافر.. تمت استعادته ونضمن لها حق التعويض

أصدر طيران ناس بيانًا صحفياً يكشف فيه ملابسات فقدان كرسي متحرك لإحدى المسافرات.

وقال في نص البيان: إشارة إلى الشكوى المتعلقة بفقدان كرسي المسافرة نجلاء أثناء رحلتها رقم (XY 94) من المدينة المنورة إلى الرياض بتاريخ 18 يناير 2020 م، نود أن نعتذر عن ما حصل للمسافرة، حيث نعلم جيداً حجم الضرر والمعاناة التي لحقت بها.

ونود أن نوضح أننا في طيران ناس منذ استلام الشكوى قمنا مباشرة بالعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى للبحث عن الكرسي، وبعد التحقيق المباشر والتنسيق مع مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بالرجوع إلى كاميرات المراقبة في المطار تبين لنا وصول الكرسي على نفس الرحلة المذكورة أعلاه، حيث قام أحد المسافرين القادمين من إحدى الرحلات الأخرى بأخذ الكرسي من منطقة استلام الأمتعة الخاصة بالكراسي المتحركة في الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبعد التنسيق مع الجهات المسؤولة تبين لنا أن المسافر لديه رحلة دولية مواصلة، حيث استخدم الكرسي وتوجه به إلى صالة رقم (2) الدولية وقام بتركه عند بوابة رحلة المغادرة، ويجري العمل حالياً مع المسافرة نجلاء لتسليمها الكرسي، كما نضمن لها حق التعويض في الضرر الذي لحق بها.

ختاماً، نؤكد أننا في طيران ناس نولي اهتماماً كبيراً بضيوفنا، ونسعى دوماً لتطوير الخدمات التي تحقق تطلعات المسافرين.

طيران ناس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"طيران ناس": كرسي المسافرة نجلاء فُقد بسبب مسافر.. تمت استعادته ونضمن لها حق التعويض
سبق

أصدر طيران ناس بيانًا صحفياً يكشف فيه ملابسات فقدان كرسي متحرك لإحدى المسافرات.

وقال في نص البيان: إشارة إلى الشكوى المتعلقة بفقدان كرسي المسافرة نجلاء أثناء رحلتها رقم (XY 94) من المدينة المنورة إلى الرياض بتاريخ 18 يناير 2020 م، نود أن نعتذر عن ما حصل للمسافرة، حيث نعلم جيداً حجم الضرر والمعاناة التي لحقت بها.

ونود أن نوضح أننا في طيران ناس منذ استلام الشكوى قمنا مباشرة بالعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى للبحث عن الكرسي، وبعد التحقيق المباشر والتنسيق مع مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بالرجوع إلى كاميرات المراقبة في المطار تبين لنا وصول الكرسي على نفس الرحلة المذكورة أعلاه، حيث قام أحد المسافرين القادمين من إحدى الرحلات الأخرى بأخذ الكرسي من منطقة استلام الأمتعة الخاصة بالكراسي المتحركة في الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبعد التنسيق مع الجهات المسؤولة تبين لنا أن المسافر لديه رحلة دولية مواصلة، حيث استخدم الكرسي وتوجه به إلى صالة رقم (2) الدولية وقام بتركه عند بوابة رحلة المغادرة، ويجري العمل حالياً مع المسافرة نجلاء لتسليمها الكرسي، كما نضمن لها حق التعويض في الضرر الذي لحق بها.

ختاماً، نؤكد أننا في طيران ناس نولي اهتماماً كبيراً بضيوفنا، ونسعى دوماً لتطوير الخدمات التي تحقق تطلعات المسافرين.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
07:30 PM

"طيران ناس": كرسي المسافرة نجلاء فُقد بسبب مسافر.. تمت استعادته ونضمن لها حق التعويض

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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5,584

أصدر طيران ناس بيانًا صحفياً يكشف فيه ملابسات فقدان كرسي متحرك لإحدى المسافرات.

وقال في نص البيان: إشارة إلى الشكوى المتعلقة بفقدان كرسي المسافرة نجلاء أثناء رحلتها رقم (XY 94) من المدينة المنورة إلى الرياض بتاريخ 18 يناير 2020 م، نود أن نعتذر عن ما حصل للمسافرة، حيث نعلم جيداً حجم الضرر والمعاناة التي لحقت بها.

ونود أن نوضح أننا في طيران ناس منذ استلام الشكوى قمنا مباشرة بالعمل مع الجهات المسؤولة الأخرى للبحث عن الكرسي، وبعد التحقيق المباشر والتنسيق مع مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بالرجوع إلى كاميرات المراقبة في المطار تبين لنا وصول الكرسي على نفس الرحلة المذكورة أعلاه، حيث قام أحد المسافرين القادمين من إحدى الرحلات الأخرى بأخذ الكرسي من منطقة استلام الأمتعة الخاصة بالكراسي المتحركة في الصالة الخامسة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبعد التنسيق مع الجهات المسؤولة تبين لنا أن المسافر لديه رحلة دولية مواصلة، حيث استخدم الكرسي وتوجه به إلى صالة رقم (2) الدولية وقام بتركه عند بوابة رحلة المغادرة، ويجري العمل حالياً مع المسافرة نجلاء لتسليمها الكرسي، كما نضمن لها حق التعويض في الضرر الذي لحق بها.

ختاماً، نؤكد أننا في طيران ناس نولي اهتماماً كبيراً بضيوفنا، ونسعى دوماً لتطوير الخدمات التي تحقق تطلعات المسافرين.

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