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تدمير 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان

تصدّت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم، لـ 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان.

تفصيلاً؛ كشفت قيادة التحالف، اليوم، تفاصيل اعتراض قوات الدفاع الجوي 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة جازان؛ موضحة أنه في الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من صباح اليوم، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق 4 صواريخ باليستية من قِبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة؛ حيث أطلقتها الميليشيا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها جميعاً، ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أي إصابات أو أضرار حتى تاريخه.

وكشفت مصادر "سبق"، أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية من جرّاء اعتراض صواريخ الحوثي حتى بعد ساعة من اعتراضها، فيما أكّد سكان منطقة جازان، شعورهم بالأمن والأمان، وأن يقظة رجال قوات الدفاع الجوي تزيدهم طمأنينة، بعد توفيق الله.

............

الدفاعات الجوية تدمّر صاروخاً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان

تصدّت قوات الدفاع الجوي السعودي لصاروخٍ جديد - وفق المعلومات الأولية - أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ المدعومة من إيران، باتجاه منطقة جازان؛ قبل قليل.

وكانت ‏‫قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت صاروخاً باليستياً في سماء جازان قبل أيام، حيث نجحت في اعتراضه وتدميره.

يُشار إلى أن الميليشيات تحاول تسجيل انتصارٍ بالصواريخ الإيرانية عقب ما شهدته أرض اليمن من تقدُّمٍ ملحوظٍ لقوات التحالف والجيش اليمني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تدمير 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان
سبق

تصدّت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم، لـ 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان.

تفصيلاً؛ كشفت قيادة التحالف، اليوم، تفاصيل اعتراض قوات الدفاع الجوي 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة جازان؛ موضحة أنه في الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من صباح اليوم، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق 4 صواريخ باليستية من قِبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة؛ حيث أطلقتها الميليشيا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها جميعاً، ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أي إصابات أو أضرار حتى تاريخه.

وكشفت مصادر "سبق"، أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية من جرّاء اعتراض صواريخ الحوثي حتى بعد ساعة من اعتراضها، فيما أكّد سكان منطقة جازان، شعورهم بالأمن والأمان، وأن يقظة رجال قوات الدفاع الجوي تزيدهم طمأنينة، بعد توفيق الله.

............

الدفاعات الجوية تدمّر صاروخاً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان

تصدّت قوات الدفاع الجوي السعودي لصاروخٍ جديد - وفق المعلومات الأولية - أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ المدعومة من إيران، باتجاه منطقة جازان؛ قبل قليل.

وكانت ‏‫قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت صاروخاً باليستياً في سماء جازان قبل أيام، حيث نجحت في اعتراضه وتدميره.

يُشار إلى أن الميليشيات تحاول تسجيل انتصارٍ بالصواريخ الإيرانية عقب ما شهدته أرض اليمن من تقدُّمٍ ملحوظٍ لقوات التحالف والجيش اليمني.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
11:02 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:33 AM

تدمير 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان

A A A
محمد المواسي - جازان
44
88,994

تصدّت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم، لـ 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه جازان.

تفصيلاً؛ كشفت قيادة التحالف، اليوم، تفاصيل اعتراض قوات الدفاع الجوي 4 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة جازان؛ موضحة أنه في الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من صباح اليوم، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق 4 صواريخ باليستية من قِبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة؛ حيث أطلقتها الميليشيا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها جميعاً، ولله الحمد، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أي إصابات أو أضرار حتى تاريخه.

وكشفت مصادر "سبق"، أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية من جرّاء اعتراض صواريخ الحوثي حتى بعد ساعة من اعتراضها، فيما أكّد سكان منطقة جازان، شعورهم بالأمن والأمان، وأن يقظة رجال قوات الدفاع الجوي تزيدهم طمأنينة، بعد توفيق الله.

............

الدفاعات الجوية تدمّر صاروخاً أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه جازان

تصدّت قوات الدفاع الجوي السعودي لصاروخٍ جديد - وفق المعلومات الأولية - أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ المدعومة من إيران، باتجاه منطقة جازان؛ قبل قليل.

وكانت ‏‫قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت صاروخاً باليستياً في سماء جازان قبل أيام، حيث نجحت في اعتراضه وتدميره.

يُشار إلى أن الميليشيات تحاول تسجيل انتصارٍ بالصواريخ الإيرانية عقب ما شهدته أرض اليمن من تقدُّمٍ ملحوظٍ لقوات التحالف والجيش اليمني.

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