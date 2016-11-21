النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المركز الوطنى للتطوير المهني والتعليمي يعقد ورشة لتطوير لائحة 2021

بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات ومديري مراكز التدريب بالقطاع الخاص

عقد المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، اليوم الأحد، الورشة الموسعة لتحكيم لائحة التطوير المهني التعليمي؛ شارك فيها عدد من أساتذة الجامعات ومديري مراكز التطوير المهني التعليمي والتدريب وبعض المهتمين من القطاع الخاص.

وافتتح الورشة رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، وألقى كلمة أوضح من خلالها حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تطوير قطاع التعليم ورفع جودة مخرجاته وتنظيم عمليات التطوير المهني وبرامجه وحوكمة إجراءاته.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
المركز الوطنى للتطوير المهني والتعليمي يعقد ورشة لتطوير لائحة 2021
سبق

عقد المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، اليوم الأحد، الورشة الموسعة لتحكيم لائحة التطوير المهني التعليمي؛ شارك فيها عدد من أساتذة الجامعات ومديري مراكز التطوير المهني التعليمي والتدريب وبعض المهتمين من القطاع الخاص.

وافتتح الورشة رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، وألقى كلمة أوضح من خلالها حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تطوير قطاع التعليم ورفع جودة مخرجاته وتنظيم عمليات التطوير المهني وبرامجه وحوكمة إجراءاته.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
11:07 PM

المركز الوطنى للتطوير المهني والتعليمي يعقد ورشة لتطوير لائحة 2021

بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات ومديري مراكز التدريب بالقطاع الخاص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
81

عقد المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، اليوم الأحد، الورشة الموسعة لتحكيم لائحة التطوير المهني التعليمي؛ شارك فيها عدد من أساتذة الجامعات ومديري مراكز التطوير المهني التعليمي والتدريب وبعض المهتمين من القطاع الخاص.

وافتتح الورشة رئيس المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي، وألقى كلمة أوضح من خلالها حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تطوير قطاع التعليم ورفع جودة مخرجاته وتنظيم عمليات التطوير المهني وبرامجه وحوكمة إجراءاته.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,721
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,267
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,214
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,258

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة