مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة يدشن اليوم العالمي للطفل

لتوفير بيئة لأطفال آمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم

أقام مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة "شدن" أحد مراكز التمكين بمؤسسة الأميرة العنود الخيرية اليوم العالمي للطفل، وقد تم تخصيص هذا اليوم كيوم عالمي بهدف توفير بيئة يكون فيها الأطفال آمنين من الأذى وقادرين على تحقيق إمكاناتهم، كما يتيح لكل منا مساحة مهمة للتوعية بحقوق الطفل وترجمتها إلى نقاشات وأفعال لبناء عالم أفضل للأطفال.

وقدم مركز "شدن" خلال هذا اليوم روزنامة اليوم العالمي للطفل التي تضمنت عدة برامج ولقاءات المتحدثين ومدربين متخصصين في مجال الطفل والأسرة، واستهدف البرنامج الأطفال بمختلف أعمارهم وأعضاء مجلس المستشارين الصغار في مركز "شدن" وكذلك المربين والمهتمين بشؤون الطفل.

بدأ البرنامج أولى لقاءاته بعنوان "إدارة المشاعر" والذي تم تقديمه لمجموعة أطفال عبر البث المباشر من خلال تطبيق زووم، وتتابعت البرامج بعد ذلك بعناوين مختلفة تنوعت بالحديث عن المستقبل وتعزيز خصلة العطاء لدى الأطفال وتأكيد تأثير البيئة على نشأة الطفل، كما تم تقديم برنامج منيع بنسختيه الفكري والمعلوماتي للمربين والذي يؤكد على أهمية الحماية الفكرية والمعلوماتية للطفل والتوعية الشاملة نحوه.

كما وقع مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة "شدن" مذكرة تفاهم مع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة – مكتبة الطفل، والتي تهدف لتعزيز التعاون المشترك لنشر الوعي عن طريق تنفيذ برامج مستدامة تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين، وقد مثل مؤسسة الأميرة العنود الخيرية أمينها العام سعادة الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم، وسعادة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك ممثلاً لمكتبة الملك عبدالعزيز.

وقد حضر توقيع هذه المذكرة صاحبة السمو الملكي الأميرة الجوهرة بنت تركي بن جلوي آل سعود وممثلي مكتبة الملك عبدالعزيز ومنسوبي منظمة اليونيسف إلى جانب خبراء ومختصين مركز شدن ومنسوبي مؤسسة الأميرة العنود الخيرية، وتم توقيع هذه المذكرة في مقر المؤسسة وذلك يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.

واختتم مركز "شدن" فعالياته لليوم العالمي للطفل بتكريم المشاركين في مسابقة سأكتب قصة والتي كان الهدف منها استثمار أوقات الأطفال خلال فترة جائحة كورونا بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال وتفريغ مشاعرهم والتعبير عنها تجاه الظروف الحالية، مستعينين بشخصيات شدن الكرتونية لكتابة القصص القصيرة.

يذكر أن مركز العنود لتنمية الطفل والأسرة ''شدن'' يهتم دوماً بكل ما ينمي الطفل أو يغرس به قيمة عن طريق إيصال ذلك له مباشرة أو من خلال المربين من حوله.