العثور على جثة "بسام" بطل المملكة في الغوص الحر بعد غرقه في البحر

فُقد أثناء التدريب استعداداً للمشاركة في موسم جدة في أبحر

عثرت فرق البحث والإنقاذ بمحافظة جدة على جثة بطل المملكة في الغوص الحر الكابتن "بسام بخيت"، والذي كان قد فُقد عقب نزوله للبحر أمس "الخميس، وذلك بحسب ما أعلنت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة في حسابها على تويتر.

ووفقاً للمعلومات، كان الكابتن "بسام" قد فُقد أثناء التدريب على الغوص لأعماقٍ بعيدة وذلك استعداداً للمشاركة في فعاليات "الغوص الحر" ضمن موسم جدة في أبحر.

وعلمت "سبق" بأن جثمان الكابتن "بسام بخيت" الذي توفي غريقاً في البحر سيتم الصلاة عليه بعد صلاة فجر "السبت" في مسجد الثنيان بجدة.

الفقيد هو بطل المملكة في الغوص الحر، وكان من إنجازاته أنه قد سجل رقماً قياسياً للغواصين السعوديين والخليجيين وذلك في مدينة دهب المصرية بجنوب سيناء، ضمن بطولة "منظمة أيدا"، وبمشاركة غواصين من عدة دول عربية وأوربية حيث نزل بأقصى عمق، وتمكن حينها من إنهاء غطسته والنزول بعمق ٧١ متراً بدون أسطوانة أوكسجين معتمداً على هواء الرئة، وذلك لمدة دقيقتين وخمسين ثانية عن فئة النزول باستخدام الحبل وبدون زعانف.