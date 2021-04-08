"الأرصاد" تتوقع حالة عدم استقرار على معظم المناطق

من الجمعة إلى الاثنين.. مع ارتفاع في الحرارة غداً وبعد غد

حذر المركز الوطني للأرصاد من حالة عدم استقرار تشهدها معظم مناطق المملكة من الجمعة إلى الاثنين، ٢٧ - ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٢ هـ الموافق ٩ - ١٢ / ٠٤ / ٢٠٢١م.

وقال المركز: يطرأ ارتفاع في الحرارة يومي الجمعة والسبت على مناطق المملكة.

وأضاف: تتجاوز العظمى 40 °م على أجزاء من مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية انخفاض الحرارة على شمال وغرب المملكة من السبت.

وأردف المركز: تسجل الحدود الشمالية، الجوف، تبوك "3° _7°" الأحد، وتنخفض الحرارة على وسط وشرق المملكة، الاثنين.