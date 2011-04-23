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عبر نقاط الفرز .. وكالة المسجد النبوي تكثف الإجراءات الاحترازية لكورونا

خصصت 14 بابًا من الساحات لضمان وصول المصلين بصحة وسلامة

تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الإجراءات والتدابير الاحترازية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين ولتسهيل عملية وصولهم للمسجد النبوي الشريف من خلال آلية معينة وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي التفاصيل .. خصصت الوكالة 14 بابًا من الساحات للدخول للمسجد النبوي الشريف، من الجهة الشمالية باب ( 338 ، 334 ، 335 ، 3329 ، 3328 ) ومن الجهة الجنوبية باب ( 309 ، 303 ، 365 ) أما عن الجهة الغربية باب ( 320 ، 316 ، 315 ، 311 ) وبابي (364 ،351 ) من الجهة الشرقية . تتم عملية التأكد من الحالة الصحية للمصلين عند المداخل الخارجية المخصصة، ويسمح بالدخول لحالات ( محصن ، محصن جرعة أولى ، محصن متعافٍ ) من خلال إبراز تطبيق توكلنا . بعد دخول المصلين إلى ساحات المسجد النبوي يتم دخولهم إلى المسجد النبوي بكل يسر وسهولة وقد تم التأكد من حالتهم الصحية عند المداخل الخارجية وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المصلين والزائرين.

فيما تم التأكد من الحالة الصحية للمصلين في جميع مداخل مواقف السيارات في الأربع جهات من المسجد النبوي ( الغربية . والجنوبية . والشمالية . والشرقية ) حيث يوجد للمواقف 5 مداخل ومخارج ، من الجهة الشمالية مدخل ومخرج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن الجهة الغربية مدخل ومخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن الجهة الجنوبية مدخل ومخرج قباء ومن الجهة الشرقية مدخل ومخرج طريق الأمير عبدالمحسن ومدخل ومخرج طريق الملك عبدالعزيز رحمه الله.

يُشار إلى أن الوكالة تعمل على تحقيق نقلات نوعية ومميزة في جميع أعمالها الخدمية الموجهة للزوار والمصلين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من وكيل شؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله- .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر نقاط الفرز .. وكالة المسجد النبوي تكثف الإجراءات الاحترازية لكورونا
سبق

تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الإجراءات والتدابير الاحترازية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين ولتسهيل عملية وصولهم للمسجد النبوي الشريف من خلال آلية معينة وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي التفاصيل .. خصصت الوكالة 14 بابًا من الساحات للدخول للمسجد النبوي الشريف، من الجهة الشمالية باب ( 338 ، 334 ، 335 ، 3329 ، 3328 ) ومن الجهة الجنوبية باب ( 309 ، 303 ، 365 ) أما عن الجهة الغربية باب ( 320 ، 316 ، 315 ، 311 ) وبابي (364 ،351 ) من الجهة الشرقية . تتم عملية التأكد من الحالة الصحية للمصلين عند المداخل الخارجية المخصصة، ويسمح بالدخول لحالات ( محصن ، محصن جرعة أولى ، محصن متعافٍ ) من خلال إبراز تطبيق توكلنا . بعد دخول المصلين إلى ساحات المسجد النبوي يتم دخولهم إلى المسجد النبوي بكل يسر وسهولة وقد تم التأكد من حالتهم الصحية عند المداخل الخارجية وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المصلين والزائرين.

فيما تم التأكد من الحالة الصحية للمصلين في جميع مداخل مواقف السيارات في الأربع جهات من المسجد النبوي ( الغربية . والجنوبية . والشمالية . والشرقية ) حيث يوجد للمواقف 5 مداخل ومخارج ، من الجهة الشمالية مدخل ومخرج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن الجهة الغربية مدخل ومخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن الجهة الجنوبية مدخل ومخرج قباء ومن الجهة الشرقية مدخل ومخرج طريق الأمير عبدالمحسن ومدخل ومخرج طريق الملك عبدالعزيز رحمه الله.

يُشار إلى أن الوكالة تعمل على تحقيق نقلات نوعية ومميزة في جميع أعمالها الخدمية الموجهة للزوار والمصلين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من وكيل شؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله- .

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
01:54 AM

عبر نقاط الفرز .. وكالة المسجد النبوي تكثف الإجراءات الاحترازية لكورونا

خصصت 14 بابًا من الساحات لضمان وصول المصلين بصحة وسلامة

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يوسف سفر - المدينة المنورة
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تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الإجراءات والتدابير الاحترازية بالتعاون مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين ولتسهيل عملية وصولهم للمسجد النبوي الشريف من خلال آلية معينة وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي التفاصيل .. خصصت الوكالة 14 بابًا من الساحات للدخول للمسجد النبوي الشريف، من الجهة الشمالية باب ( 338 ، 334 ، 335 ، 3329 ، 3328 ) ومن الجهة الجنوبية باب ( 309 ، 303 ، 365 ) أما عن الجهة الغربية باب ( 320 ، 316 ، 315 ، 311 ) وبابي (364 ،351 ) من الجهة الشرقية . تتم عملية التأكد من الحالة الصحية للمصلين عند المداخل الخارجية المخصصة، ويسمح بالدخول لحالات ( محصن ، محصن جرعة أولى ، محصن متعافٍ ) من خلال إبراز تطبيق توكلنا . بعد دخول المصلين إلى ساحات المسجد النبوي يتم دخولهم إلى المسجد النبوي بكل يسر وسهولة وقد تم التأكد من حالتهم الصحية عند المداخل الخارجية وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المصلين والزائرين.

فيما تم التأكد من الحالة الصحية للمصلين في جميع مداخل مواقف السيارات في الأربع جهات من المسجد النبوي ( الغربية . والجنوبية . والشمالية . والشرقية ) حيث يوجد للمواقف 5 مداخل ومخارج ، من الجهة الشمالية مدخل ومخرج أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومن الجهة الغربية مدخل ومخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن الجهة الجنوبية مدخل ومخرج قباء ومن الجهة الشرقية مدخل ومخرج طريق الأمير عبدالمحسن ومدخل ومخرج طريق الملك عبدالعزيز رحمه الله.

يُشار إلى أن الوكالة تعمل على تحقيق نقلات نوعية ومميزة في جميع أعمالها الخدمية الموجهة للزوار والمصلين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وبمتابعة من وكيل شؤون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري وتحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله- .

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