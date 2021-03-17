ليصبح 24 ساعة.. تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض
ابتداءً من اليوم ونتيجة الاقبال العالي.. وزارة الصحة: الحجز عبر تطبيق "صحتي"
أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض.
وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.
يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي":
http://onelink.to/yjc3nj
مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.
وزارة الصحة
لقاحات كورونا
ليصبح 24 ساعة.. تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-17
أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض.
وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.
يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي":
http://onelink.to/yjc3nj
مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.
17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
03:29 PM
ليصبح 24 ساعة.. تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض
ابتداءً من اليوم ونتيجة الاقبال العالي.. وزارة الصحة: الحجز عبر تطبيق "صحتي"
أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض.
وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.
يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي":
http://onelink.to/yjc3nj
مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.