مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.

أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض.

ليصبح 24 ساعة.. تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-17 أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض. وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.

يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي": http://onelink.to/yjc3nj مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442 03:29 PM

ليصبح 24 ساعة.. تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ابتداءً من اليوم ونتيجة الاقبال العالي.. وزارة الصحة: الحجز عبر تطبيق "صحتي"





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أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.



يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي":

http://onelink.to/yjc3nj

مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.