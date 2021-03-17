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"الصحة": تسجيل 393 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

ليصبح 24 ساعة.. تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض

ابتداءً من اليوم ونتيجة الاقبال العالي.. وزارة الصحة: الحجز عبر تطبيق "صحتي"

أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.


يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي":

http://onelink.to/yjc3nj

مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.

وزارة الصحة لقاحات كورونا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ليصبح 24 ساعة.. تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض
سبق

أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.


يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي":

http://onelink.to/yjc3nj

مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
03:29 PM

ليصبح 24 ساعة.. تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض

ابتداءً من اليوم ونتيجة الاقبال العالي.. وزارة الصحة: الحجز عبر تطبيق "صحتي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر": بناءً على الاقبال العالي، تمديد أوقات العمل في مركز لقاحات كورونا بمعارض الرياض ليصبح العمل 24 ساعة.


يمكنكم الآن حجز موعد لأخذ اللقاح عبر تطبيق "صحتي":

http://onelink.to/yjc3nj

مع ضرورة الحضور في نفس وقت الموعد.

اعلان

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