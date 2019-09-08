انتهى النزال التاريخي في وقت مبكر من صباح الأحد، بفوز المصارع الروسي حبيب نور محمدوف، على المصارع الأمريكي داستن بورييه، وسط حضور كبير في صالة ذي أرينا بحلبة مرسى ياس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ ليتوج بطلًا للنزال الرئيسي من بطولة /UFC/ في ختام أسبوع أبو ظبي للتحدي. فقد تفوّق "محمدوف" في الجولة الأولى؛ لكن بورييه تماسك في الثانية ثم استسلم في الثالثة وسط تشجيع جماهيري حماسي كبير، وأكد "حبيب" أنه سعيد لفوزه للمرة الثامنة والعشرين على التوالي. وحضرت جموع غفيرة من عشاق الألعاب القتالية النهائية النزالات المختلفة في صالة ذي أرينا التي تتسع لـ15 ألف مشجع، وتفاعلوا مع النزالات المثيرة التي نظّمتها دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، بالتعاون مع منظمة الألعاب القتالية النهائية؛ وفقًا لوكالة "وام". ووفق "سكاي نيوز"، كان من اللافت حضورُ أعداد غفيرة من روسيا لمؤازرة البطل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف، الذي لم يخسر في آخر 27 نزالات، وتابع المنافسات الملايينُ حول العالم من عشاق الألعاب القتاليبة والمصارعة والألعاب القتالية. وفي مباريات أخرى، فاز الروسي عمران أحمدوف على الأمريكي زاك كومينجيس بفارق النقاط، والفلسطيني بلال محمد على الياباني تاكاشي ساتو بالاستسلام، والروسي مسلم صاليحوف بالقاضية على الكندي نور الدين طالب. كما فاز الألماني الجنسية المغربي الأصل عثمان أزيتار بالقاضية على الفنلندي تيمو باكالين، والجنوب أفريقي دون مادج على إل فارس زيام بالنقاط. وفازت سارة موراس الكندية على منافستها الجورجية ليانا جولوا؛ فيما تَعَادل كل من الروسي زبير توخوجوف مع البريطاني ليرون مورفي بعدد النقاط، وفازت الأيرلندية جان كاليدرود على الأمريكية أندريا لي بفارق النقاط الذي حققته في الجولة الأخيرة. وفي النزالات الخمسة الرئيسية الأخيرة تغلّب البرازيلي دييجو فيريرا على الروسي ميربيك تازيموف بفارق النقاط، وفاز الأميريكي كورتيس بلايديز بالضربة الفنية القاضية على منافسه الروسي شاميل عبدالرحيموف، وتغلب إسلام ماخاشيف بقرار الحكام بعد الجولة الثالثة، وفاز الأمريكي بول فيلدر على البرازيلي أديسون باربوزا بفارق النقاط.

"محمدوف" يهزم بويريرو في "النزال التاريخي".. الأمريكي استسلم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-08 انتهى النزال التاريخي في وقت مبكر من صباح الأحد، بفوز المصارع الروسي حبيب نور محمدوف، على المصارع الأمريكي داستن بورييه، وسط حضور كبير في صالة ذي أرينا بحلبة مرسى ياس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ ليتوج بطلًا للنزال الرئيسي من بطولة /UFC/ في ختام أسبوع أبو ظبي للتحدي.

فقد تفوّق "محمدوف" في الجولة الأولى؛ لكن بورييه تماسك في الثانية ثم استسلم في الثالثة وسط تشجيع جماهيري حماسي كبير، وأكد "حبيب" أنه سعيد لفوزه للمرة الثامنة والعشرين على التوالي.

وحضرت جموع غفيرة من عشاق الألعاب القتالية النهائية النزالات المختلفة في صالة ذي أرينا التي تتسع لـ15 ألف مشجع، وتفاعلوا مع النزالات المثيرة التي نظّمتها دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، بالتعاون مع منظمة الألعاب القتالية النهائية؛ وفقًا لوكالة "وام".

ووفق "سكاي نيوز"، كان من اللافت حضورُ أعداد غفيرة من روسيا لمؤازرة البطل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف، الذي لم يخسر في آخر 27 نزالات، وتابع المنافسات الملايينُ حول العالم من عشاق الألعاب القتاليبة والمصارعة والألعاب القتالية.

وفي مباريات أخرى، فاز الروسي عمران أحمدوف على الأمريكي زاك كومينجيس بفارق النقاط، والفلسطيني بلال محمد على الياباني تاكاشي ساتو بالاستسلام، والروسي مسلم صاليحوف بالقاضية على الكندي نور الدين طالب.

كما فاز الألماني الجنسية المغربي الأصل عثمان أزيتار بالقاضية على الفنلندي تيمو باكالين، والجنوب أفريقي دون مادج على إل فارس زيام بالنقاط.

وفازت سارة موراس الكندية على منافستها الجورجية ليانا جولوا؛ فيما تَعَادل كل من الروسي زبير توخوجوف مع البريطاني ليرون مورفي بعدد النقاط، وفازت الأيرلندية جان كاليدرود على الأمريكية أندريا لي بفارق النقاط الذي حققته في الجولة الأخيرة.

وفي النزالات الخمسة الرئيسية الأخيرة تغلّب البرازيلي دييجو فيريرا على الروسي ميربيك تازيموف بفارق النقاط، وفاز الأميريكي كورتيس بلايديز بالضربة الفنية القاضية على منافسه الروسي شاميل عبدالرحيموف، وتغلب إسلام ماخاشيف بقرار الحكام بعد الجولة الثالثة، وفاز الأمريكي بول فيلدر على البرازيلي أديسون باربوزا بفارق النقاط.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 08:30 AM

"محمدوف" يهزم بويريرو في "النزال التاريخي".. الأمريكي استسلم المصارع الروسي تُوّج بطلًا لـUFC في ختام أسبوع أبو ظبي للتحدي





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انتهى النزال التاريخي في وقت مبكر من صباح الأحد، بفوز المصارع الروسي حبيب نور محمدوف، على المصارع الأمريكي داستن بورييه، وسط حضور كبير في صالة ذي أرينا بحلبة مرسى ياس بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي؛ ليتوج بطلًا للنزال الرئيسي من بطولة /UFC/ في ختام أسبوع أبو ظبي للتحدي.

فقد تفوّق "محمدوف" في الجولة الأولى؛ لكن بورييه تماسك في الثانية ثم استسلم في الثالثة وسط تشجيع جماهيري حماسي كبير، وأكد "حبيب" أنه سعيد لفوزه للمرة الثامنة والعشرين على التوالي.

وحضرت جموع غفيرة من عشاق الألعاب القتالية النهائية النزالات المختلفة في صالة ذي أرينا التي تتسع لـ15 ألف مشجع، وتفاعلوا مع النزالات المثيرة التي نظّمتها دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، بالتعاون مع منظمة الألعاب القتالية النهائية؛ وفقًا لوكالة "وام".

ووفق "سكاي نيوز"، كان من اللافت حضورُ أعداد غفيرة من روسيا لمؤازرة البطل العالمي الشهير حبيب نور محمدوف، الذي لم يخسر في آخر 27 نزالات، وتابع المنافسات الملايينُ حول العالم من عشاق الألعاب القتاليبة والمصارعة والألعاب القتالية.

وفي مباريات أخرى، فاز الروسي عمران أحمدوف على الأمريكي زاك كومينجيس بفارق النقاط، والفلسطيني بلال محمد على الياباني تاكاشي ساتو بالاستسلام، والروسي مسلم صاليحوف بالقاضية على الكندي نور الدين طالب.

كما فاز الألماني الجنسية المغربي الأصل عثمان أزيتار بالقاضية على الفنلندي تيمو باكالين، والجنوب أفريقي دون مادج على إل فارس زيام بالنقاط.

وفازت سارة موراس الكندية على منافستها الجورجية ليانا جولوا؛ فيما تَعَادل كل من الروسي زبير توخوجوف مع البريطاني ليرون مورفي بعدد النقاط، وفازت الأيرلندية جان كاليدرود على الأمريكية أندريا لي بفارق النقاط الذي حققته في الجولة الأخيرة.

وفي النزالات الخمسة الرئيسية الأخيرة تغلّب البرازيلي دييجو فيريرا على الروسي ميربيك تازيموف بفارق النقاط، وفاز الأميريكي كورتيس بلايديز بالضربة الفنية القاضية على منافسه الروسي شاميل عبدالرحيموف، وتغلب إسلام ماخاشيف بقرار الحكام بعد الجولة الثالثة، وفاز الأمريكي بول فيلدر على البرازيلي أديسون باربوزا بفارق النقاط.