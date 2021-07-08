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بالفيديو.. "وثائقي" يستعرض جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والدعوة إلى الله

من إنتاج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية

استعرض الفيلم الوثائقي الذي أنتجته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة في هذا العام 1442هـ، جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم وتوعيتهم بالنهج الصحيح منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ثم تابع أبناؤه على هذا النهج وصولاً إلى عهدنا الميمون.

ووثق هذا الفيلم قصة النجاح الكبير الذي حققته الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة من خلال برامجها الدعوية وأنشطتها المتعددة التي شارك فيها نخبة من الدعاة والعلماء واستفاد منها ملايين الحجاج والمعتمرين خلال السنوات الماضية, كما استعرض الفيلم الأرقام والإحصائيات لمنجزات الأمانة خلال العام الجاري 1442هـ.

كما وثق هذا الفيلم، آلية تعامل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع الأزمة منذ بدايتها في سبيل الحفاظ على الصحة العامة من خلال العناية ببيوت الله وما قدمته من خدمات توعوية ودعوية وصحية، تزامناً مع بدء الجائحة وتوظيف التقنية الحديثة لتواكب العصر الحالي في تنفيذ البرامج الدعوية نظراً للظروف الحالية.

وكان قد ثمن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خلال التدشين هذا الفيلم على جودة العمل المُخرج وما يعكسه من صورة إيجابية عن الأعمال الدعوية التي تقدم لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج, إضافة إلى تسليطه الضوء على أبرز ما قامت به الوزارة خلال الجائحة.

ورفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على دعمهما المتواصل لأعمال الوزارة والاهتمام المبذول ببيوت الله -عز وجل- والعناية بها، سائلاً الله، أن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار وعلى سائر بلاد المسلمين.

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بالفيديو.. "وثائقي" يستعرض جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والدعوة إلى الله
سبق

استعرض الفيلم الوثائقي الذي أنتجته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة في هذا العام 1442هـ، جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم وتوعيتهم بالنهج الصحيح منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ثم تابع أبناؤه على هذا النهج وصولاً إلى عهدنا الميمون.

ووثق هذا الفيلم قصة النجاح الكبير الذي حققته الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة من خلال برامجها الدعوية وأنشطتها المتعددة التي شارك فيها نخبة من الدعاة والعلماء واستفاد منها ملايين الحجاج والمعتمرين خلال السنوات الماضية, كما استعرض الفيلم الأرقام والإحصائيات لمنجزات الأمانة خلال العام الجاري 1442هـ.

كما وثق هذا الفيلم، آلية تعامل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع الأزمة منذ بدايتها في سبيل الحفاظ على الصحة العامة من خلال العناية ببيوت الله وما قدمته من خدمات توعوية ودعوية وصحية، تزامناً مع بدء الجائحة وتوظيف التقنية الحديثة لتواكب العصر الحالي في تنفيذ البرامج الدعوية نظراً للظروف الحالية.

وكان قد ثمن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خلال التدشين هذا الفيلم على جودة العمل المُخرج وما يعكسه من صورة إيجابية عن الأعمال الدعوية التي تقدم لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج, إضافة إلى تسليطه الضوء على أبرز ما قامت به الوزارة خلال الجائحة.

ورفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على دعمهما المتواصل لأعمال الوزارة والاهتمام المبذول ببيوت الله -عز وجل- والعناية بها، سائلاً الله، أن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار وعلى سائر بلاد المسلمين.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
06:24 PM

بالفيديو.. "وثائقي" يستعرض جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والدعوة إلى الله

من إنتاج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
658

استعرض الفيلم الوثائقي الذي أنتجته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة في هذا العام 1442هـ، جهود المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات لهم وتوعيتهم بالنهج الصحيح منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز -طيب الله ثراه- ثم تابع أبناؤه على هذا النهج وصولاً إلى عهدنا الميمون.

ووثق هذا الفيلم قصة النجاح الكبير الذي حققته الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة من خلال برامجها الدعوية وأنشطتها المتعددة التي شارك فيها نخبة من الدعاة والعلماء واستفاد منها ملايين الحجاج والمعتمرين خلال السنوات الماضية, كما استعرض الفيلم الأرقام والإحصائيات لمنجزات الأمانة خلال العام الجاري 1442هـ.

كما وثق هذا الفيلم، آلية تعامل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع الأزمة منذ بدايتها في سبيل الحفاظ على الصحة العامة من خلال العناية ببيوت الله وما قدمته من خدمات توعوية ودعوية وصحية، تزامناً مع بدء الجائحة وتوظيف التقنية الحديثة لتواكب العصر الحالي في تنفيذ البرامج الدعوية نظراً للظروف الحالية.

وكان قد ثمن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خلال التدشين هذا الفيلم على جودة العمل المُخرج وما يعكسه من صورة إيجابية عن الأعمال الدعوية التي تقدم لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج, إضافة إلى تسليطه الضوء على أبرز ما قامت به الوزارة خلال الجائحة.

ورفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على دعمهما المتواصل لأعمال الوزارة والاهتمام المبذول ببيوت الله -عز وجل- والعناية بها، سائلاً الله، أن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار وعلى سائر بلاد المسلمين.

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