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الهيئة الملكية بمكة والمشاعر تقف على استكمال الطريق الدائري الأول تمهيدًا لتشغيله

يسهم في تسهيل الحركة المرورية خلال موسم الحج والعمرة والزوار

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في جولة ميدانية، عن استكمال الطريق الدائري الأول، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك للوقوف على تقدم سير العمل ومراحل التجهيز لبدء التشغيل الفعلي الكامل.

ونظمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة و‫المشاعر المقدسة، مع مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية؛ زيارة ميدانية للمشروع، مشيرة إلى أهمية مشروع الدائري الأول بمكة المكرمة القصوى في تسهيل الحركة المرورية خلال موسم الحج والعمرة وخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام، إلى جانب تأثيره المباشر على رفع مستوى القدرة والتحكم في حركة سير المركبات على جميع المحاور المؤدية إلى بيت الله الحرام.

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الهيئة الملكية بمكة والمشاعر تقف على استكمال الطريق الدائري الأول تمهيدًا لتشغيله
سبق

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في جولة ميدانية، عن استكمال الطريق الدائري الأول، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك للوقوف على تقدم سير العمل ومراحل التجهيز لبدء التشغيل الفعلي الكامل.

ونظمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة و‫المشاعر المقدسة، مع مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية؛ زيارة ميدانية للمشروع، مشيرة إلى أهمية مشروع الدائري الأول بمكة المكرمة القصوى في تسهيل الحركة المرورية خلال موسم الحج والعمرة وخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام، إلى جانب تأثيره المباشر على رفع مستوى القدرة والتحكم في حركة سير المركبات على جميع المحاور المؤدية إلى بيت الله الحرام.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
09:02 PM

الهيئة الملكية بمكة والمشاعر تقف على استكمال الطريق الدائري الأول تمهيدًا لتشغيله

يسهم في تسهيل الحركة المرورية خلال موسم الحج والعمرة والزوار

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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1,263

كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في جولة ميدانية، عن استكمال الطريق الدائري الأول، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك للوقوف على تقدم سير العمل ومراحل التجهيز لبدء التشغيل الفعلي الكامل.

ونظمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة و‫المشاعر المقدسة، مع مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية؛ زيارة ميدانية للمشروع، مشيرة إلى أهمية مشروع الدائري الأول بمكة المكرمة القصوى في تسهيل الحركة المرورية خلال موسم الحج والعمرة وخدمة زوار وقاصدي المسجد الحرام، إلى جانب تأثيره المباشر على رفع مستوى القدرة والتحكم في حركة سير المركبات على جميع المحاور المؤدية إلى بيت الله الحرام.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,362
201,250 سيارة ..

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