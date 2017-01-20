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مدرب النصر "روسو" يركز على تنفيذ الكرات الثابتة .. أمام التعاون

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره التعاون، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز مدرب الأصفر "روسو" خلال المناورة في مران اليوم على تدريبات لياقية اشتملت على الجري بسرعات مختلفة، ثم التدريب بالأجهزة لرفع المعدل اللياقي.

ونفذ في الجزء الثاني من المران عددًا من الجمل التكتيكية، وتنفيذ الكرات الثابتة والعرضيات، وختم المران بمناورة على منتصف الملعب.

يُذكر أن النصر يحل في المركز الثالث في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 32 ومازال منافسًا قويًا على اللقب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب النصر "روسو" يركز على تنفيذ الكرات الثابتة .. أمام التعاون
سبق

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره التعاون، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز مدرب الأصفر "روسو" خلال المناورة في مران اليوم على تدريبات لياقية اشتملت على الجري بسرعات مختلفة، ثم التدريب بالأجهزة لرفع المعدل اللياقي.

ونفذ في الجزء الثاني من المران عددًا من الجمل التكتيكية، وتنفيذ الكرات الثابتة والعرضيات، وختم المران بمناورة على منتصف الملعب.

يُذكر أن النصر يحل في المركز الثالث في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 32 ومازال منافسًا قويًا على اللقب.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
11:55 PM

مدرب النصر "روسو" يركز على تنفيذ الكرات الثابتة .. أمام التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تحضيراته لمواجهة نظيره التعاون، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز مدرب الأصفر "روسو" خلال المناورة في مران اليوم على تدريبات لياقية اشتملت على الجري بسرعات مختلفة، ثم التدريب بالأجهزة لرفع المعدل اللياقي.

ونفذ في الجزء الثاني من المران عددًا من الجمل التكتيكية، وتنفيذ الكرات الثابتة والعرضيات، وختم المران بمناورة على منتصف الملعب.

يُذكر أن النصر يحل في المركز الثالث في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين برصيد 32 ومازال منافسًا قويًا على اللقب.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,730
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,570
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38 مليار ..

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14,853
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