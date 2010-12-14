الصين ترصد أول إصابة بـ"أوميكرون".. ومئات الآلاف في الحجر

لم تظهر عليه أي أعراض "كوفيد-19" قبل أن تؤكّد الاختبارات إصابته

رصدت الصين، الإثنين، أول إصابة بالمتحور الجديد من كورونا المعروف باسم "أوميكرون"، فيما قررت السلطات إخضاع مئات الآلاف للحجر وسط تفشي الفيروس أخيراً.

وقالت صحيفة "تيانجين ديلي" التابعة للحكومة، إن السلطات اكتشفت حالة إصابة بـ"أوميكرون" في مدينة تيانجين - شمالي البلاد، مؤكدة أن المصاب دخل الصين من بلد آخر لم تكشف عن اسمه.

وأفادت الصحيفة أن المريض لم تظهر عليه أي أعراض "كوفيد-19"، قبل أن تؤكّد الاختبارات المعملية إصابته بالمتغير "أوميكرون".

وفي الوقت ذاته، يخضع مئات الآلاف في مقاطعة تشجيانغ الصناعية للحجر الصحي، حيث علقت الدولة عمليات تجارية، وألغت رحلات جوية وأحداثاً أخرى.

وأبلغت المقاطعة، الأحد، عن 74 إصابة ظهرت عليها أعراض مؤكّدة، أي ما يقترب من ضعف حالات اليوم السابق.

وتتأهب أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لاحتمال مزيدٍ من التفشي للمرض، بينما تستعد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير المقبل.

والأحد قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور "أوميكرون" يبدو أسرع انتشاراً من نظيره "دلتا"، لكنه يسبّب أعراضاً أقل حدة، بينما شدّدت على أن المعلومات عنه لا تزال غير مكتملة.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة بالفيروسات في الصين إلى حد كبير، بعد تنفيذ مجموعة من القيود المشددة على الحدود، وإجراء الاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق التي تستهدف مناطق بعينها.

وسجّلت البلاد 101 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"، الإثنين، من بينها 21 حالة قادمة من الخارج، وفقاً لبيانات لجنة الصحة الوطنية.