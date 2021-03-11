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كازاخستان والفلبين تدينان الهجمات الحوثية على المملكة

أستانا أشارت إلى أنها تقوّض جهود إحلال السلام في اليمن

أدانت جمهورية كازاخستان، الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان لها، أن هذه الهجمات تقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وقد أدانت الحكومة الفلبينية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الهجمات الأخيرة المتكررة التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة.

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كازاخستان والفلبين تدينان الهجمات الحوثية على المملكة
سبق

أدانت جمهورية كازاخستان، الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان لها، أن هذه الهجمات تقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وقد أدانت الحكومة الفلبينية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الهجمات الأخيرة المتكررة التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
02:12 PM

كازاخستان والفلبين تدينان الهجمات الحوثية على المملكة

أستانا أشارت إلى أنها تقوّض جهود إحلال السلام في اليمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مانيلا
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أدانت جمهورية كازاخستان، الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي بالطائرات المسيرة والصواريخ ضد المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية في بيان لها، أن هذه الهجمات تقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وقد أدانت الحكومة الفلبينية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، الهجمات الأخيرة المتكررة التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة.

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