النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بريطانيا.. الأمير فيليب يوارى الثرى في قصر وندسور

قالت: ستعلن في عموم المملكة المتحدة دقيقة صمت

سيوارى جثمان الأمير البريطاني فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، اليوم السبت، الثرى في المقبرة الملكية بقصر وندسور.
وفي الساعة الـ14.40 بتوقيت غرينيتش سينقل نعش الأمير فيليب من القصر إلى كنيسة القديس جرجس في وندسور للصلاة عليه.

وفي الساعة الـ15.00 تحديدًا ستعلن في عموم المملكة المتحدة دقيقة صمت، بالتزامن مع بدء قداس الجنازة في الكنيسة بحضور أفراد العائلة الملكية والسكرتير الشخصي للأمير فيليب فقط على رأسهم الملكة إليزابيث وفق روسيا اليوم.

وفي أعقاب مراسم الجنازة، سيتم دفن جثمان الأمير فيليب في القبو المخصص لدفن أفراد العائلة الملكية.

وأعلن قصر باكنغهام أنه اضطر بسبب جائحة فيروس كورونا إلى فرض قيود على عدد الحاضرين في مراسم الجنازة وتقليص عدد الضيوف بشكل ملموس، من 800 إلى 30 شخصًا فقط.
وستضم هذه المجموعة الصغيرة ممثلين عن جميع فروع عائلة الأمير فيليب.
وسينتهي بمراسم دفن الأمير فيليب الحداد الوطني الذي تم إعلانه في أعقاب وفاة زوج الملكة في التاسع من أبريل الجاري عن عمر ناهز 100 عام.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا.. الأمير فيليب يوارى الثرى في قصر وندسور
سبق

سيوارى جثمان الأمير البريطاني فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، اليوم السبت، الثرى في المقبرة الملكية بقصر وندسور.
وفي الساعة الـ14.40 بتوقيت غرينيتش سينقل نعش الأمير فيليب من القصر إلى كنيسة القديس جرجس في وندسور للصلاة عليه.

وفي الساعة الـ15.00 تحديدًا ستعلن في عموم المملكة المتحدة دقيقة صمت، بالتزامن مع بدء قداس الجنازة في الكنيسة بحضور أفراد العائلة الملكية والسكرتير الشخصي للأمير فيليب فقط على رأسهم الملكة إليزابيث وفق روسيا اليوم.

وفي أعقاب مراسم الجنازة، سيتم دفن جثمان الأمير فيليب في القبو المخصص لدفن أفراد العائلة الملكية.

وأعلن قصر باكنغهام أنه اضطر بسبب جائحة فيروس كورونا إلى فرض قيود على عدد الحاضرين في مراسم الجنازة وتقليص عدد الضيوف بشكل ملموس، من 800 إلى 30 شخصًا فقط.
وستضم هذه المجموعة الصغيرة ممثلين عن جميع فروع عائلة الأمير فيليب.
وسينتهي بمراسم دفن الأمير فيليب الحداد الوطني الذي تم إعلانه في أعقاب وفاة زوج الملكة في التاسع من أبريل الجاري عن عمر ناهز 100 عام.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
02:33 PM

بريطانيا.. الأمير فيليب يوارى الثرى في قصر وندسور

قالت: ستعلن في عموم المملكة المتحدة دقيقة صمت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,222

سيوارى جثمان الأمير البريطاني فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، اليوم السبت، الثرى في المقبرة الملكية بقصر وندسور.
وفي الساعة الـ14.40 بتوقيت غرينيتش سينقل نعش الأمير فيليب من القصر إلى كنيسة القديس جرجس في وندسور للصلاة عليه.

وفي الساعة الـ15.00 تحديدًا ستعلن في عموم المملكة المتحدة دقيقة صمت، بالتزامن مع بدء قداس الجنازة في الكنيسة بحضور أفراد العائلة الملكية والسكرتير الشخصي للأمير فيليب فقط على رأسهم الملكة إليزابيث وفق روسيا اليوم.

وفي أعقاب مراسم الجنازة، سيتم دفن جثمان الأمير فيليب في القبو المخصص لدفن أفراد العائلة الملكية.

وأعلن قصر باكنغهام أنه اضطر بسبب جائحة فيروس كورونا إلى فرض قيود على عدد الحاضرين في مراسم الجنازة وتقليص عدد الضيوف بشكل ملموس، من 800 إلى 30 شخصًا فقط.
وستضم هذه المجموعة الصغيرة ممثلين عن جميع فروع عائلة الأمير فيليب.
وسينتهي بمراسم دفن الأمير فيليب الحداد الوطني الذي تم إعلانه في أعقاب وفاة زوج الملكة في التاسع من أبريل الجاري عن عمر ناهز 100 عام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,171
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,067
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,386
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,446

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة