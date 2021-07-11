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أهالي "قيم الطائف" يشتكون تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة

تسبّبت في تهالكٍ للطريق وتجمع للمياه الراكدة والمطالبات مستمرة

جدّد الكثير من مرتادي الشارع المجاور لمقبرة القيم بمحافظة الطائف مطالبهم لإصلاح تهالك الطريق ومعالجة تسرب مياه مجهولة المصدر إلى داخل مقبرة بالقيم، التي تسببت في تهالك للطريق وتجمع للمياه الراكدة.

وتلقت "سبق" العديد من الشكاوى من بعض مرتادي الطريق والساكنين المجاورين للمقبرة، يبدون فيه استياءهم من تهالك الطريق بشكل كبير، يجدون فيها صعوبة بالغة للعبور بسبب وجود مياه مجهولة على الطريق تدخل المقبرة وتكون راكدة على الطريق المجاور للمقبرة.

ولا زالت الجهات المعنية بالطائف تلتزم الصمت منذ وقت طويل؛ بحسب رأي الأهالي، متجاهلة تنظيف الموقع والكشف عن مصدر المياه وإنهاء المعاناة، على الرغم من البلاغات المتكررة حول هذه المياه، وأيضًا تهالك طبقة الأسفلت.

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أهالي "قيم الطائف" يشتكون تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة
سبق

جدّد الكثير من مرتادي الشارع المجاور لمقبرة القيم بمحافظة الطائف مطالبهم لإصلاح تهالك الطريق ومعالجة تسرب مياه مجهولة المصدر إلى داخل مقبرة بالقيم، التي تسببت في تهالك للطريق وتجمع للمياه الراكدة.

وتلقت "سبق" العديد من الشكاوى من بعض مرتادي الطريق والساكنين المجاورين للمقبرة، يبدون فيه استياءهم من تهالك الطريق بشكل كبير، يجدون فيها صعوبة بالغة للعبور بسبب وجود مياه مجهولة على الطريق تدخل المقبرة وتكون راكدة على الطريق المجاور للمقبرة.

ولا زالت الجهات المعنية بالطائف تلتزم الصمت منذ وقت طويل؛ بحسب رأي الأهالي، متجاهلة تنظيف الموقع والكشف عن مصدر المياه وإنهاء المعاناة، على الرغم من البلاغات المتكررة حول هذه المياه، وأيضًا تهالك طبقة الأسفلت.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
04:51 PM

أهالي "قيم الطائف" يشتكون تهالك الشوارع وتسرب مياه مجهولة للمقبرة

تسبّبت في تهالكٍ للطريق وتجمع للمياه الراكدة والمطالبات مستمرة

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سعود الدعجاني - الطائف
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جدّد الكثير من مرتادي الشارع المجاور لمقبرة القيم بمحافظة الطائف مطالبهم لإصلاح تهالك الطريق ومعالجة تسرب مياه مجهولة المصدر إلى داخل مقبرة بالقيم، التي تسببت في تهالك للطريق وتجمع للمياه الراكدة.

وتلقت "سبق" العديد من الشكاوى من بعض مرتادي الطريق والساكنين المجاورين للمقبرة، يبدون فيه استياءهم من تهالك الطريق بشكل كبير، يجدون فيها صعوبة بالغة للعبور بسبب وجود مياه مجهولة على الطريق تدخل المقبرة وتكون راكدة على الطريق المجاور للمقبرة.

ولا زالت الجهات المعنية بالطائف تلتزم الصمت منذ وقت طويل؛ بحسب رأي الأهالي، متجاهلة تنظيف الموقع والكشف عن مصدر المياه وإنهاء المعاناة، على الرغم من البلاغات المتكررة حول هذه المياه، وأيضًا تهالك طبقة الأسفلت.

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