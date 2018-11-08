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كمرحلة أولى.. تخصيص 20 ألف قطعة سكنية للمواطنين بمخططات ولي العهد بمكة

فيما حددت الأمانة 8 مواقع بمساحة 56 مليون م2 بغرض التطوير وتنفيذ مشاريع ومنح

خصصت أمانة العاصمة المقدسة، 8 مواقع لوزارة الإسكان في مكة المكرمة ومحافظة الجموم وعسفان وجعرانة، بمساحة إجمالية تبلغ 56 مليون متر مربع؛ وذلك بغرض تطويرها وتنفيذ مشاريع إسكانية أو مِنَح سكنية للمواطنين؛ طبقاً لبرامج وزارة الإسكان؛ بالإضافة إلى تخصيص 20 ألف قطعة سكنية للمواطنين كمرحلة أولى بمخططات ولي العهد؛ على أن يتم استكمال البنية التحتية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص في مكتبه، مع وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس محمد المديهيم، ورئيس قطاع الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد، ومدير إدارة التواصل مع كبار الملاك عبدالعزيز الشدوخي، والمستشار القانوني للأراضي البيضاء بندر الصالح.

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كمرحلة أولى.. تخصيص 20 ألف قطعة سكنية للمواطنين بمخططات ولي العهد بمكة
سبق

خصصت أمانة العاصمة المقدسة، 8 مواقع لوزارة الإسكان في مكة المكرمة ومحافظة الجموم وعسفان وجعرانة، بمساحة إجمالية تبلغ 56 مليون متر مربع؛ وذلك بغرض تطويرها وتنفيذ مشاريع إسكانية أو مِنَح سكنية للمواطنين؛ طبقاً لبرامج وزارة الإسكان؛ بالإضافة إلى تخصيص 20 ألف قطعة سكنية للمواطنين كمرحلة أولى بمخططات ولي العهد؛ على أن يتم استكمال البنية التحتية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص في مكتبه، مع وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس محمد المديهيم، ورئيس قطاع الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد، ومدير إدارة التواصل مع كبار الملاك عبدالعزيز الشدوخي، والمستشار القانوني للأراضي البيضاء بندر الصالح.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
11:03 AM
اخر تعديل
08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
11:54 AM

كمرحلة أولى.. تخصيص 20 ألف قطعة سكنية للمواطنين بمخططات ولي العهد بمكة

فيما حددت الأمانة 8 مواقع بمساحة 56 مليون م2 بغرض التطوير وتنفيذ مشاريع ومنح

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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خصصت أمانة العاصمة المقدسة، 8 مواقع لوزارة الإسكان في مكة المكرمة ومحافظة الجموم وعسفان وجعرانة، بمساحة إجمالية تبلغ 56 مليون متر مربع؛ وذلك بغرض تطويرها وتنفيذ مشاريع إسكانية أو مِنَح سكنية للمواطنين؛ طبقاً لبرامج وزارة الإسكان؛ بالإضافة إلى تخصيص 20 ألف قطعة سكنية للمواطنين كمرحلة أولى بمخططات ولي العهد؛ على أن يتم استكمال البنية التحتية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص في مكتبه، مع وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني المهندس محمد المديهيم، ورئيس قطاع الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد، ومدير إدارة التواصل مع كبار الملاك عبدالعزيز الشدوخي، والمستشار القانوني للأراضي البيضاء بندر الصالح.

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