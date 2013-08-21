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بعثة الأخضر تحت 20 عاماً تغادر إلى سلوفينيا للمشاركة في الدورة الدولية

تغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 20 عاماً في ساعة مبكرة من صباح بوم السبت إلى جمهورية سلوفينيا؛ لإقامة معسكر إعدادي يتخلله المشاركة في دورة ودية دولية تستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مقدونيا الشمالية، وسلوفاكيا، وروسيا.

وكان المنتخب الوطني السعودي قد اختتم تدريباته على الملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، والتي استمرت لمدة 3 أيام، تحضيراً للمغادرة إلى سلوفينيا.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والتي بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مناورة على كامل الملعب.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يأتي بعد تحقيق المنتخب كأس بطولة العرب للشباب تحت 20 عاماً في يوليو الماضي.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعثة الأخضر تحت 20 عاماً تغادر إلى سلوفينيا للمشاركة في الدورة الدولية
سبق

تغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 20 عاماً في ساعة مبكرة من صباح بوم السبت إلى جمهورية سلوفينيا؛ لإقامة معسكر إعدادي يتخلله المشاركة في دورة ودية دولية تستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مقدونيا الشمالية، وسلوفاكيا، وروسيا.

وكان المنتخب الوطني السعودي قد اختتم تدريباته على الملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، والتي استمرت لمدة 3 أيام، تحضيراً للمغادرة إلى سلوفينيا.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والتي بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مناورة على كامل الملعب.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يأتي بعد تحقيق المنتخب كأس بطولة العرب للشباب تحت 20 عاماً في يوليو الماضي.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
09:53 PM
اخر تعديل
21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
02:39 AM

بعثة الأخضر تحت 20 عاماً تغادر إلى سلوفينيا للمشاركة في الدورة الدولية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغادر بعثة المنتخب السعودي تحت 20 عاماً في ساعة مبكرة من صباح بوم السبت إلى جمهورية سلوفينيا؛ لإقامة معسكر إعدادي يتخلله المشاركة في دورة ودية دولية تستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل، بمشاركة منتخبات مقدونيا الشمالية، وسلوفاكيا، وروسيا.

وكان المنتخب الوطني السعودي قد اختتم تدريباته على الملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، والتي استمرت لمدة 3 أيام، تحضيراً للمغادرة إلى سلوفينيا.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والتي بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مناورة على كامل الملعب.

الجدير بالذكر أن هذا المعسكر يأتي بعد تحقيق المنتخب كأس بطولة العرب للشباب تحت 20 عاماً في يوليو الماضي.

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