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الجمعية العامة للصحة العالمية: 2021 عاماً دولياً للعاملين في مجال الصحة

اعترافاً بتفانيهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة "كوفيد-19"

اعتمدت الجمعية العامة للصحة العالمية، اليوم، قراراً بالإجماع بأن يكون عام ٢٠٢١ عاماً دولياً للعاملين في مجال الصحة؛ وذلك اعترافاً بتفانيهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كوفيد-19.

ودعا القرار إلى تعزيز تنفيذ ورصد وتمويل مدونة منظمة الصحة العالمية بشأن التوظيف الدولي للعاملين الصحيين، كما طلب من الأمانة العامة تحديث التوجيهات الاستراتيجية بشأن التمريض والقبالة وتقديمها إلى الجمعية العامة الرابعة والسبعين للنظر فيها.

وحثّ القرار جميع الدول ومؤسسات التمويل الدولية ومبادرات الصحة العالمية، على الاستثمار في جاهزية القوى العاملة الصحية والتعليم والتدريب لإدارة الوباء والحفاظ على الخدمات الصحية والاستعداد للتلقيح ضد "كوفيد-19".

الجمعية العامة للصحة العالمية

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الجمعية العامة للصحة العالمية: 2021 عاماً دولياً للعاملين في مجال الصحة
سبق

اعتمدت الجمعية العامة للصحة العالمية، اليوم، قراراً بالإجماع بأن يكون عام ٢٠٢١ عاماً دولياً للعاملين في مجال الصحة؛ وذلك اعترافاً بتفانيهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كوفيد-19.

ودعا القرار إلى تعزيز تنفيذ ورصد وتمويل مدونة منظمة الصحة العالمية بشأن التوظيف الدولي للعاملين الصحيين، كما طلب من الأمانة العامة تحديث التوجيهات الاستراتيجية بشأن التمريض والقبالة وتقديمها إلى الجمعية العامة الرابعة والسبعين للنظر فيها.

وحثّ القرار جميع الدول ومؤسسات التمويل الدولية ومبادرات الصحة العالمية، على الاستثمار في جاهزية القوى العاملة الصحية والتعليم والتدريب لإدارة الوباء والحفاظ على الخدمات الصحية والاستعداد للتلقيح ضد "كوفيد-19".

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
01:55 PM

الجمعية العامة للصحة العالمية: 2021 عاماً دولياً للعاملين في مجال الصحة

اعترافاً بتفانيهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة "كوفيد-19"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اعتمدت الجمعية العامة للصحة العالمية، اليوم، قراراً بالإجماع بأن يكون عام ٢٠٢١ عاماً دولياً للعاملين في مجال الصحة؛ وذلك اعترافاً بتفانيهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة كوفيد-19.

ودعا القرار إلى تعزيز تنفيذ ورصد وتمويل مدونة منظمة الصحة العالمية بشأن التوظيف الدولي للعاملين الصحيين، كما طلب من الأمانة العامة تحديث التوجيهات الاستراتيجية بشأن التمريض والقبالة وتقديمها إلى الجمعية العامة الرابعة والسبعين للنظر فيها.

وحثّ القرار جميع الدول ومؤسسات التمويل الدولية ومبادرات الصحة العالمية، على الاستثمار في جاهزية القوى العاملة الصحية والتعليم والتدريب لإدارة الوباء والحفاظ على الخدمات الصحية والاستعداد للتلقيح ضد "كوفيد-19".

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