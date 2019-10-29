رغم التنسيق واسع النطاق بين تركيا والنظام السوري، والذي بموجبه سمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات بشار الأسد بالانتشار على الحدود التركية؛ اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم (الثلاثاء) بين النظام السوري والقوات التركية في شمال شرق سوريا. ووفقًا لما أوردته قناة "فرانس 24"، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، بأن القوات التركية شنّت في الصباح قصفًا مدفعيًّا على قوات النظام، ودارت اشتباكات بالرشاشات على أطراف قرية الأسدية قرب الحدود. وأضاف "عبدالرحمن" أن هذا الاقتتال يعد أول صدام مباشر بين الطرفين منذ إطلاق أنقرة هجومها لإبعاد الأكراد عن حدودها في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

صدام الحلفاء.. اشتباكات عنيفة بين تركيا والنظام السوري صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-29 رغم التنسيق واسع النطاق بين تركيا والنظام السوري، والذي بموجبه سمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات بشار الأسد بالانتشار على الحدود التركية؛ اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم (الثلاثاء) بين النظام السوري والقوات التركية في شمال شرق سوريا.



ووفقًا لما أوردته قناة "فرانس 24"، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، بأن القوات التركية شنّت في الصباح قصفًا مدفعيًّا على قوات النظام، ودارت اشتباكات بالرشاشات على أطراف قرية الأسدية قرب الحدود.



وأضاف "عبدالرحمن" أن هذا الاقتتال يعد أول صدام مباشر بين الطرفين منذ إطلاق أنقرة هجومها لإبعاد الأكراد عن حدودها في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441 05:39 PM

صدام الحلفاء.. اشتباكات عنيفة بين تركيا والنظام السوري للمرة الأولى منذ سماح "أردوغان" لقوات الأسد بالانتشار على الحدود





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رغم التنسيق واسع النطاق بين تركيا والنظام السوري، والذي بموجبه سمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقوات بشار الأسد بالانتشار على الحدود التركية؛ اندلعت اشتباكات عنيفة اليوم (الثلاثاء) بين النظام السوري والقوات التركية في شمال شرق سوريا.



ووفقًا لما أوردته قناة "فرانس 24"، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، بأن القوات التركية شنّت في الصباح قصفًا مدفعيًّا على قوات النظام، ودارت اشتباكات بالرشاشات على أطراف قرية الأسدية قرب الحدود.



وأضاف "عبدالرحمن" أن هذا الاقتتال يعد أول صدام مباشر بين الطرفين منذ إطلاق أنقرة هجومها لإبعاد الأكراد عن حدودها في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ضد وحدات حماية الشعب الكردية.