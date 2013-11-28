ملتقى "مهن" للتوظيف ينطلق بمشاركة كبرى منشآت قطاعات التجزئة

يهدف لتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة في جميع مدن السعودية

بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ينطلق يوم الخميس المقبل ملتقى التوظيف الإلكتروني مهن بنسخته الأولى، الذي يُعتبر الملتقى الأكبر على مستوى السعودية.

ويأتي تنظيم الملتقى بتعاون استثنائي بين قيادات قطاعات التجزئة بالسعودية بقيادة (مكاتفة) الاستشارية ممثلة بجمعية قوت للمطاعم والمقاهي، وجمعية مؤن لمتاجر التموينات، وجمعية زي للأزياء والمجوهرات والتجميل، وبمشاركة كبرى الشركات الرائدة على مستوى السعودية.

ويهدف الملتقى إلى توفير أكثر من 10 آلاف فرص عمل للسعوديين والسعوديات في جميع أنحاء السعودية، وفي تخصصات متعددة، وفرص عمل متنوعة.

ويأتي الملتقى تحت إطار تمكين أبناء وبنات الوطن في قطاعات التجزئة، والتكاتف مع القطاع العام للمساهمة في تشجيع الكوادر السعودية للالتحاق بقطاعات التجزئة، والارتقاء بهذه القطاعات الواعدة، ورفع نسب التوطين في السعودية.

ويُقام ملتقى التوظيف الإلكتروني "مهن" على مرحلتين: الملتقى الأول لقطاع المطاعم والمقاهي الذي سينعقد يوم الخميس المقبل 3 ديسمبر 2020، وملتقى مهن لقطاع التجزئة، ويتضمن قطاعات (التموينات، والأزياء، والمجوهرات ومستحضرات التجميل، والأثاث والإلكترونيات)، وسيقام يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020 على منصة مهن الإلكترونية بواقع يوم واحد لكل ملتقى، مع توفير أكثر من 10 آلاف فرصة وظيفية. ويحتضن الملتقى 12 ورشة عمل متخصصة في قطاعات التجزئة موجهة للباحثين والباحثات عن العمل، وللطلاب والطالبات؛ وذلك بهدف إثراء تجربة الباحث والباحثة عن العمل، وتعزيز المعرفة الشاملة عن سوق العمل.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل من خلال زيارة الرابط:

https://mihan-sa.com