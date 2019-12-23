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ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" يصل إلى 75.56 دولار للبرميل

"رويترز": زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.3%

ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا خلال تعاملات الخميس مع هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار زخم الطلب على الخام، وفي ظل متابعة آخر مستجدات "أوميكرون".

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات النفط بمقدار 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من ديسمبر الجاري، فيما ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 5.5 مليون برميل.

وعلّق "بوب يوجر" مدير العقود المستقبلية للطاقة لدى "ميزوهو سيكيورتيز" Mizuho Securities على زيادة مخزونات البنزين في تصريحات لوكالة "رويترز"، مؤكدًا أن الفيروس أثر على الطلب خلال أسبوع واحد فقط، مشيرًا إلى تراجع عملية قيادة المركبات.

ويتزامن مع تقرير إدارة معلومات الطاقة، قرار عدد من الدول من بينها ألمانيا وكوريا الجنوبية وهولندا بتطبيق إجراءات إغلاق جزئية أو شاملة أو قيود ذات صلة بالتباعد الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية مع تفشي "أوميكرون".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 0.4% إلى 75.56 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.3% عند 73 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" يصل إلى 75.56 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا خلال تعاملات الخميس مع هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار زخم الطلب على الخام، وفي ظل متابعة آخر مستجدات "أوميكرون".

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات النفط بمقدار 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من ديسمبر الجاري، فيما ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 5.5 مليون برميل.

وعلّق "بوب يوجر" مدير العقود المستقبلية للطاقة لدى "ميزوهو سيكيورتيز" Mizuho Securities على زيادة مخزونات البنزين في تصريحات لوكالة "رويترز"، مؤكدًا أن الفيروس أثر على الطلب خلال أسبوع واحد فقط، مشيرًا إلى تراجع عملية قيادة المركبات.

ويتزامن مع تقرير إدارة معلومات الطاقة، قرار عدد من الدول من بينها ألمانيا وكوريا الجنوبية وهولندا بتطبيق إجراءات إغلاق جزئية أو شاملة أو قيود ذات صلة بالتباعد الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية مع تفشي "أوميكرون".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 0.4% إلى 75.56 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.3% عند 73 دولارًا للبرميل.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
10:19 AM

ارتفاع أسعار النفط.. و"برنت" يصل إلى 75.56 دولار للبرميل

"رويترز": زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.3%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا خلال تعاملات الخميس مع هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار زخم الطلب على الخام، وفي ظل متابعة آخر مستجدات "أوميكرون".

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هبوط مخزونات النفط بمقدار 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع عشر من ديسمبر الجاري، فيما ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 5.5 مليون برميل.

وعلّق "بوب يوجر" مدير العقود المستقبلية للطاقة لدى "ميزوهو سيكيورتيز" Mizuho Securities على زيادة مخزونات البنزين في تصريحات لوكالة "رويترز"، مؤكدًا أن الفيروس أثر على الطلب خلال أسبوع واحد فقط، مشيرًا إلى تراجع عملية قيادة المركبات.

ويتزامن مع تقرير إدارة معلومات الطاقة، قرار عدد من الدول من بينها ألمانيا وكوريا الجنوبية وهولندا بتطبيق إجراءات إغلاق جزئية أو شاملة أو قيود ذات صلة بالتباعد الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية مع تفشي "أوميكرون".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير 0.4% إلى 75.56 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.3% عند 73 دولارًا للبرميل.

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