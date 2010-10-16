"آل مكي" يزفون فيصل عريساً

احتفل الشيخ حامد بن سعد بن مكي الحارثي بزواج نجله "فيصل" على كريمة الشيخ حسين بن محمد بن عيضه الحارثي.
حضر الحفل لفيف من الأقارب والمحبين.
"سبق" تبارك العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشيخ حامد بن سعد بن مكي الحارثي بزواج نجله "فيصل" على كريمة الشيخ حسين بن محمد بن عيضه الحارثي.
حضر الحفل لفيف من الأقارب والمحبين.
"سبق" تبارك العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشيخ حامد بن سعد بن مكي الحارثي بزواج نجله "فيصل" على كريمة الشيخ حسين بن محمد بن عيضه الحارثي.
حضر الحفل لفيف من الأقارب والمحبين.
"سبق" تبارك العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.
احتفل الشيخ حامد بن سعد بن مكي الحارثي بزواج نجله "فيصل" على كريمة الشيخ حسين بن محمد بن عيضه الحارثي.
حضر الحفل لفيف من الأقارب والمحبين.
"سبق" تبارك العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.