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مطار جدة ينفّذ فرضية هبوط اضطراري لطائرة تعرّضت لخلل فني

الأكبر من نوعها وبمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة

تنفذ إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، صباح غد الأربعاء، خطة فرضية لتجربة إخلاء طائرة جراء هبوط اضطراري بسبب عدم إنزال العجلات الأمامية؛ مما نتج عنه حريق أدى إلى حدوث وفيات وإصابات مختلفة بين الركاب.

ويُشارك في الفرضية أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة من إدارات منطقة مكة المكرمة المشاركة في تنفيذ التجربة الفرضية التي تستغرق نحو ساعتين، بحضور لجنة التقييم لتجارب الطوارئ.

وأفاد مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، بأن التجارب الفرضية بالمطار تتم وفق خطط موضوعة ومدروسة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني؛ نظراً لما تحققه من أهداف رئيسة أهمها التأكد من تحقيق الزمن القياسي لمواجهة أي حادث طارئ غير متوقع.

وأضاف أن الفرضية تستهدف قياس قدرة المطار من إمكانيات وكفاءات للتعامل مع أي حادث من السيناريوهات المذكورة والمعتمدة في خطة الطوارئ بالمطار، وقياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حالات الطوارئ في المطار، وتكامل التنسيق فيما بينها, ورفع كفاءتها للقيام بمسؤوليات الاستجابة الفورية خلال حالات الطوارئ.


وأشار إلى أن التجربة تأتي بعد سلسلةٍ من التدريبات الوقائية للموظفين على مدار العام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة، ومعالجة جوانب القصور إنْ وجدت، لافتاً الانتباه إلى دور لجنة خطط الطوارئ بالمطار، التي ستحرص على تنفيذ العديد من الفرضيات للوصول إلى مستوى آمن - بإذن الله.

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مطار جدة ينفّذ فرضية هبوط اضطراري لطائرة تعرّضت لخلل فني
سبق

تنفذ إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، صباح غد الأربعاء، خطة فرضية لتجربة إخلاء طائرة جراء هبوط اضطراري بسبب عدم إنزال العجلات الأمامية؛ مما نتج عنه حريق أدى إلى حدوث وفيات وإصابات مختلفة بين الركاب.

ويُشارك في الفرضية أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة من إدارات منطقة مكة المكرمة المشاركة في تنفيذ التجربة الفرضية التي تستغرق نحو ساعتين، بحضور لجنة التقييم لتجارب الطوارئ.

وأفاد مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، بأن التجارب الفرضية بالمطار تتم وفق خطط موضوعة ومدروسة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني؛ نظراً لما تحققه من أهداف رئيسة أهمها التأكد من تحقيق الزمن القياسي لمواجهة أي حادث طارئ غير متوقع.

وأضاف أن الفرضية تستهدف قياس قدرة المطار من إمكانيات وكفاءات للتعامل مع أي حادث من السيناريوهات المذكورة والمعتمدة في خطة الطوارئ بالمطار، وقياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حالات الطوارئ في المطار، وتكامل التنسيق فيما بينها, ورفع كفاءتها للقيام بمسؤوليات الاستجابة الفورية خلال حالات الطوارئ.


وأشار إلى أن التجربة تأتي بعد سلسلةٍ من التدريبات الوقائية للموظفين على مدار العام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة، ومعالجة جوانب القصور إنْ وجدت، لافتاً الانتباه إلى دور لجنة خطط الطوارئ بالمطار، التي ستحرص على تنفيذ العديد من الفرضيات للوصول إلى مستوى آمن - بإذن الله.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
07:45 PM

مطار جدة ينفّذ فرضية هبوط اضطراري لطائرة تعرّضت لخلل فني

الأكبر من نوعها وبمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة

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محمد حضاض - جدة
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تنفذ إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، صباح غد الأربعاء، خطة فرضية لتجربة إخلاء طائرة جراء هبوط اضطراري بسبب عدم إنزال العجلات الأمامية؛ مما نتج عنه حريق أدى إلى حدوث وفيات وإصابات مختلفة بين الركاب.

ويُشارك في الفرضية أكثر من 30 جهة حكومية وخاصة من إدارات منطقة مكة المكرمة المشاركة في تنفيذ التجربة الفرضية التي تستغرق نحو ساعتين، بحضور لجنة التقييم لتجارب الطوارئ.

وأفاد مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، بأن التجارب الفرضية بالمطار تتم وفق خطط موضوعة ومدروسة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني؛ نظراً لما تحققه من أهداف رئيسة أهمها التأكد من تحقيق الزمن القياسي لمواجهة أي حادث طارئ غير متوقع.

وأضاف أن الفرضية تستهدف قياس قدرة المطار من إمكانيات وكفاءات للتعامل مع أي حادث من السيناريوهات المذكورة والمعتمدة في خطة الطوارئ بالمطار، وقياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع حالات الطوارئ في المطار، وتكامل التنسيق فيما بينها, ورفع كفاءتها للقيام بمسؤوليات الاستجابة الفورية خلال حالات الطوارئ.


وأشار إلى أن التجربة تأتي بعد سلسلةٍ من التدريبات الوقائية للموظفين على مدار العام لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المشاركة، ومعالجة جوانب القصور إنْ وجدت، لافتاً الانتباه إلى دور لجنة خطط الطوارئ بالمطار، التي ستحرص على تنفيذ العديد من الفرضيات للوصول إلى مستوى آمن - بإذن الله.

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