والد الزميل "العتيبي" في ذمة الله

توفي سالم بن قابل الثبيتي، والد الزميل فهد العتيبي، محرر "سبق" في الطائف. وستتم الصلاة على الفقيد عصر اليوم، والدفن بمقبرة النسيم بالمحافظة.
ويتقبل العزاء -بسبب جائحة كورونا- هاتفياً، على جوال الزميل العتيبي: 0555717311.
توفي سالم بن قابل الثبيتي، والد الزميل فهد العتيبي، محرر "سبق" في الطائف. وستتم الصلاة على الفقيد عصر اليوم، والدفن بمقبرة النسيم بالمحافظة.
ويتقبل العزاء -بسبب جائحة كورونا- هاتفياً، على جوال الزميل العتيبي: 0555717311.
توفي سالم بن قابل الثبيتي، والد الزميل فهد العتيبي، محرر "سبق" في الطائف. وستتم الصلاة على الفقيد عصر اليوم، والدفن بمقبرة النسيم بالمحافظة.
ويتقبل العزاء -بسبب جائحة كورونا- هاتفياً، على جوال الزميل العتيبي: 0555717311.
توفي سالم بن قابل الثبيتي، والد الزميل فهد العتيبي، محرر "سبق" في الطائف. وستتم الصلاة على الفقيد عصر اليوم، والدفن بمقبرة النسيم بالمحافظة.
ويتقبل العزاء -بسبب جائحة كورونا- هاتفياً، على جوال الزميل العتيبي: 0555717311.