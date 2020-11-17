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ميسي: شكرًا تركي آل الشيخ.. شكرًا موسم الرياض

قال: الأجواء الإيجابية منتشرة.. وأتطلع للعودة مجددًا

نشر اللاعب الأرجنتيني ليو ميسي فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وهو يعانق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وعلّق ميسي قائلاً: "سعيد بالعودة إلى الرياض. الأجواء الإيجابية منتشرة، وأتطلع إلى العودة مرة أخرى. شكرًا تركي آل الشيخ ولموسم الرياض على هذه الأمسية العظيمة".

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو بنتيجة 1-0 مساء يوم أمس الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وسيعود قائد التانجو إلى السعودية مجددًا في الثامن من يناير المقبل برفقة فريقه برشلونة في نهائيات كأس السوبر الإسباني في جدة؛ إذ سيلاقي فالنسيا في الدور نصف النهائي من البطولة.

ميسي تركي آل الشيخ فعاليات موسم الرياض موسم الرياض هيئة الترفيه منتخب الأرجنتين سوبر كلاسيكو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ميسي: شكرًا تركي آل الشيخ.. شكرًا موسم الرياض
سبق

نشر اللاعب الأرجنتيني ليو ميسي فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وهو يعانق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وعلّق ميسي قائلاً: "سعيد بالعودة إلى الرياض. الأجواء الإيجابية منتشرة، وأتطلع إلى العودة مرة أخرى. شكرًا تركي آل الشيخ ولموسم الرياض على هذه الأمسية العظيمة".

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو بنتيجة 1-0 مساء يوم أمس الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وسيعود قائد التانجو إلى السعودية مجددًا في الثامن من يناير المقبل برفقة فريقه برشلونة في نهائيات كأس السوبر الإسباني في جدة؛ إذ سيلاقي فالنسيا في الدور نصف النهائي من البطولة.

16 نوفمبر 2019 - 19 ربيع الأول 1441
10:02 PM

ميسي: شكرًا تركي آل الشيخ.. شكرًا موسم الرياض

قال: الأجواء الإيجابية منتشرة.. وأتطلع للعودة مجددًا

A A A
محمد البقمي - الرياض
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10,860

نشر اللاعب الأرجنتيني ليو ميسي فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وهو يعانق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وعلّق ميسي قائلاً: "سعيد بالعودة إلى الرياض. الأجواء الإيجابية منتشرة، وأتطلع إلى العودة مرة أخرى. شكرًا تركي آل الشيخ ولموسم الرياض على هذه الأمسية العظيمة".

وقاد ميسي المنتخب الأرجنتيني للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو بنتيجة 1-0 مساء يوم أمس الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض.

وسيعود قائد التانجو إلى السعودية مجددًا في الثامن من يناير المقبل برفقة فريقه برشلونة في نهائيات كأس السوبر الإسباني في جدة؛ إذ سيلاقي فالنسيا في الدور نصف النهائي من البطولة.

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