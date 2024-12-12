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أمير الشمالية يتبرع بـ100 ألف ريال لجمعية "مثاني"

قبل الرئاسة الفخرية لها تقديراً لعنايتها بحفظة القرآن

التقى أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الحدود الشمالية "مثاني" الشيخ عواد بن سبتي العنزي وأعضاء مجلس الإدارة الذين قدموا للسلام عليه وتسليمه التقريرالختامي لأعمال وأنشطة الجمعية للعام الماضي ١٤٣٨ .

وقال أمير المنطقة: المملكة قامت منذ تأسيسها على خدمة كتاب الله الكريم، عبر تطبيق أحكامه، وترسيخ قيمه الأخلاقية، وطباعة المصحف الشريف، ونشره في جميع أرجاء العالم.

وعدّ قبوله لرئاسة الفخرية لجمعية تحفيظ القرأن الكريم بالمنطقه تشريفاً له، لأنها تعنى بحفظة كتاب الله الكريم، مبدياً موافقته على تنظيم جائزة أمير منطقة الحدود الشمالية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده، وقدّم تبرعًا ماليًا بقيمة ١٠٠ ألف ريال دعمًا لأعمال الجمعية.

وقد أعرب رئيس وأعضاء الجمعية عن شكرهم وامتنانهم لقبول أمير المنطقة الرئاسة الفخرية للجمعية.

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أمير الشمالية يتبرع بـ100 ألف ريال لجمعية "مثاني"
سبق

التقى أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الحدود الشمالية "مثاني" الشيخ عواد بن سبتي العنزي وأعضاء مجلس الإدارة الذين قدموا للسلام عليه وتسليمه التقريرالختامي لأعمال وأنشطة الجمعية للعام الماضي ١٤٣٨ .

وقال أمير المنطقة: المملكة قامت منذ تأسيسها على خدمة كتاب الله الكريم، عبر تطبيق أحكامه، وترسيخ قيمه الأخلاقية، وطباعة المصحف الشريف، ونشره في جميع أرجاء العالم.

وعدّ قبوله لرئاسة الفخرية لجمعية تحفيظ القرأن الكريم بالمنطقه تشريفاً له، لأنها تعنى بحفظة كتاب الله الكريم، مبدياً موافقته على تنظيم جائزة أمير منطقة الحدود الشمالية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده، وقدّم تبرعًا ماليًا بقيمة ١٠٠ ألف ريال دعمًا لأعمال الجمعية.

وقد أعرب رئيس وأعضاء الجمعية عن شكرهم وامتنانهم لقبول أمير المنطقة الرئاسة الفخرية للجمعية.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
03:25 PM

أمير الشمالية يتبرع بـ100 ألف ريال لجمعية "مثاني"

قبل الرئاسة الفخرية لها تقديراً لعنايتها بحفظة القرآن

A A A
أحمد البراهيم - عرعر
2
1,242

التقى أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الحدود الشمالية "مثاني" الشيخ عواد بن سبتي العنزي وأعضاء مجلس الإدارة الذين قدموا للسلام عليه وتسليمه التقريرالختامي لأعمال وأنشطة الجمعية للعام الماضي ١٤٣٨ .

وقال أمير المنطقة: المملكة قامت منذ تأسيسها على خدمة كتاب الله الكريم، عبر تطبيق أحكامه، وترسيخ قيمه الأخلاقية، وطباعة المصحف الشريف، ونشره في جميع أرجاء العالم.

وعدّ قبوله لرئاسة الفخرية لجمعية تحفيظ القرأن الكريم بالمنطقه تشريفاً له، لأنها تعنى بحفظة كتاب الله الكريم، مبدياً موافقته على تنظيم جائزة أمير منطقة الحدود الشمالية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده، وقدّم تبرعًا ماليًا بقيمة ١٠٠ ألف ريال دعمًا لأعمال الجمعية.

وقد أعرب رئيس وأعضاء الجمعية عن شكرهم وامتنانهم لقبول أمير المنطقة الرئاسة الفخرية للجمعية.

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