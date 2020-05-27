ألمانيا.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 179364

روبرت كوخ: ارتفعت حصيلة الوفيات 47 لتصل إلى 8349

قالت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء: إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 362 إلى 179364.

ووفقًا للإحصاء؛ فقد ارتفعت حصيلة الوفيات 47 لتصل إلى 8349.