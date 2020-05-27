ألمانيا.. ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 179364

قالت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء: إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 362 إلى 179364.
ووفقًا للإحصاء؛ فقد ارتفعت حصيلة الوفيات 47 لتصل إلى 8349.
قالت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء: إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 362 إلى 179364.
ووفقًا للإحصاء؛ فقد ارتفعت حصيلة الوفيات 47 لتصل إلى 8349.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
قالت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء: إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 362 إلى 179364.
ووفقًا للإحصاء؛ فقد ارتفعت حصيلة الوفيات 47 لتصل إلى 8349.
قالت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأربعاء: إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 362 إلى 179364.
ووفقًا للإحصاء؛ فقد ارتفعت حصيلة الوفيات 47 لتصل إلى 8349.