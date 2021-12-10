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إطلاق "بطاقة سند للخصومات الطبية" بالمملكة

أعلنت شركة بطاقة سند لخدمات الأعمال إطلاق منتج بطاقة سند للخصومات الطبية، وهي بطاقة خصومات طبية إلكترونية، تخدم مختلف الفئات السنية من الجنسين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وتمنح بطاقة سند حاملها خصومات فورية وحقيقية لدى أكبر المستشفيات وعيادات الأسنان والمراكز والمختبرات الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مثل مستشفيات السعودي الألماني، ومستشفيات الحياة الوطني، وعيادات المسواك لطب الأسنان، ومختبرات البرج، ومئات المجمعات الطبية المتنوعة.. كما تمنح حاملها استخدامًا غير محدود، وبدون قيود، طوال فترة اشتراكه السنوي الثابت، بسعر مميز ومنافس.

كما تتميز البطاقة بسهولة الحصول عليها إلكترونيًّا بعد إتمام عملية شرائها، سواء عبر الموقع الرسمي Snadcard.com ، أو من خلال التواصل على رقم 920008122، أو عبر خدمة الواتس آب 0571227000 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق "بطاقة سند للخصومات الطبية" بالمملكة
سبق

أعلنت شركة بطاقة سند لخدمات الأعمال إطلاق منتج بطاقة سند للخصومات الطبية، وهي بطاقة خصومات طبية إلكترونية، تخدم مختلف الفئات السنية من الجنسين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وتمنح بطاقة سند حاملها خصومات فورية وحقيقية لدى أكبر المستشفيات وعيادات الأسنان والمراكز والمختبرات الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مثل مستشفيات السعودي الألماني، ومستشفيات الحياة الوطني، وعيادات المسواك لطب الأسنان، ومختبرات البرج، ومئات المجمعات الطبية المتنوعة.. كما تمنح حاملها استخدامًا غير محدود، وبدون قيود، طوال فترة اشتراكه السنوي الثابت، بسعر مميز ومنافس.

كما تتميز البطاقة بسهولة الحصول عليها إلكترونيًّا بعد إتمام عملية شرائها، سواء عبر الموقع الرسمي Snadcard.com ، أو من خلال التواصل على رقم 920008122، أو عبر خدمة الواتس آب 0571227000 .

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
08:29 PM

إطلاق "بطاقة سند للخصومات الطبية" بالمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة بطاقة سند لخدمات الأعمال إطلاق منتج بطاقة سند للخصومات الطبية، وهي بطاقة خصومات طبية إلكترونية، تخدم مختلف الفئات السنية من الجنسين من المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

وتمنح بطاقة سند حاملها خصومات فورية وحقيقية لدى أكبر المستشفيات وعيادات الأسنان والمراكز والمختبرات الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، مثل مستشفيات السعودي الألماني، ومستشفيات الحياة الوطني، وعيادات المسواك لطب الأسنان، ومختبرات البرج، ومئات المجمعات الطبية المتنوعة.. كما تمنح حاملها استخدامًا غير محدود، وبدون قيود، طوال فترة اشتراكه السنوي الثابت، بسعر مميز ومنافس.

كما تتميز البطاقة بسهولة الحصول عليها إلكترونيًّا بعد إتمام عملية شرائها، سواء عبر الموقع الرسمي Snadcard.com ، أو من خلال التواصل على رقم 920008122، أو عبر خدمة الواتس آب 0571227000 .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,401
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,383

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