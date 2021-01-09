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توكلنا: إعادة التسجيل كمستخدم جديد لا تلغي التصاريح السابقة

قال: يسمح للمواطن والمقيم من خلال "الخدمات" بتعديل التابعين والعمالة

أكد تطبيق توكلنا أن إعادة التسجيل كمستخدم جديد لا تلغي البيانات والتصاريح السابقة.


وقال التطبيق في رده عبر تويتر على استفسار أحد المستفيدين عند تغيير البيانات الشخصية في أبشر، سوف تتحدث في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا، مع العلم أن ذلك لا يلغي بيانات وتصاريح توكلنا السابقة.

وأضاف: توكلنا يسمح للمواطن والمقيم من خلال اختيار "الخدمات"، ثم "أفراد الأسرة والمكفولين"، بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن، وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة.

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توكلنا: إعادة التسجيل كمستخدم جديد لا تلغي التصاريح السابقة
سبق

أكد تطبيق توكلنا أن إعادة التسجيل كمستخدم جديد لا تلغي البيانات والتصاريح السابقة.


وقال التطبيق في رده عبر تويتر على استفسار أحد المستفيدين عند تغيير البيانات الشخصية في أبشر، سوف تتحدث في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا، مع العلم أن ذلك لا يلغي بيانات وتصاريح توكلنا السابقة.

وأضاف: توكلنا يسمح للمواطن والمقيم من خلال اختيار "الخدمات"، ثم "أفراد الأسرة والمكفولين"، بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن، وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
11:13 AM

توكلنا: إعادة التسجيل كمستخدم جديد لا تلغي التصاريح السابقة

قال: يسمح للمواطن والمقيم من خلال "الخدمات" بتعديل التابعين والعمالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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499

أكد تطبيق توكلنا أن إعادة التسجيل كمستخدم جديد لا تلغي البيانات والتصاريح السابقة.


وقال التطبيق في رده عبر تويتر على استفسار أحد المستفيدين عند تغيير البيانات الشخصية في أبشر، سوف تتحدث في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا، مع العلم أن ذلك لا يلغي بيانات وتصاريح توكلنا السابقة.

وأضاف: توكلنا يسمح للمواطن والمقيم من خلال اختيار "الخدمات"، ثم "أفراد الأسرة والمكفولين"، بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن، وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة.

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