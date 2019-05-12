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الموارد البشرية تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص

بدايتها نهاية دوام الخميس 21 رمضان والعودة للعمل بعد الإجازة الأحد 8 شوال

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد ومدة إجازة عيد الفطر المبارك لتكون بدايتها نهاية دوام الخميس 21 رمضان، على أن تكون العودة للعمل بعد الإجازة الأحد 8 شوال.

وأضافت الوزارة، عبر تويتر، بالنسبة للقطاع الخاص، تكون الإجازة حسب نظام العمل 4 أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان، وجددت التذكير بأن كل عامل له الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة وفق المادة 112 من نظام العمل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة عيد الفطر المبارك

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الموارد البشرية تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص
سبق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد ومدة إجازة عيد الفطر المبارك لتكون بدايتها نهاية دوام الخميس 21 رمضان، على أن تكون العودة للعمل بعد الإجازة الأحد 8 شوال.

وأضافت الوزارة، عبر تويتر، بالنسبة للقطاع الخاص، تكون الإجازة حسب نظام العمل 4 أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان، وجددت التذكير بأن كل عامل له الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة وفق المادة 112 من نظام العمل.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
06:11 PM
اخر تعديل
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
07:12 PM

الموارد البشرية تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص

بدايتها نهاية دوام الخميس 21 رمضان والعودة للعمل بعد الإجازة الأحد 8 شوال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
14,299

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد ومدة إجازة عيد الفطر المبارك لتكون بدايتها نهاية دوام الخميس 21 رمضان، على أن تكون العودة للعمل بعد الإجازة الأحد 8 شوال.

وأضافت الوزارة، عبر تويتر، بالنسبة للقطاع الخاص، تكون الإجازة حسب نظام العمل 4 أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من رمضان، وجددت التذكير بأن كل عامل له الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة وفق المادة 112 من نظام العمل.

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