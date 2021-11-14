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"عبدالعزيز بن سعود" يبحث مع "الحجرف" مسيرة العمل الأمني المشترك

استقبل اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك بمقر إقامة سموه في المنامة.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون لتعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك، بما يلبي تطلعات قادة دول المجلس.

كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عبدالعزيز بن سعود" يبحث مع "الحجرف" مسيرة العمل الأمني المشترك
سبق

استقبل اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك بمقر إقامة سموه في المنامة.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون لتعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك، بما يلبي تطلعات قادة دول المجلس.

كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
12:16 AM

"عبدالعزيز بن سعود" يبحث مع "الحجرف" مسيرة العمل الأمني المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
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استقبل اليوم الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، وذلك بمقر إقامة سموه في المنامة.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاستقبال بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون لتعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك، بما يلبي تطلعات قادة دول المجلس.

كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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