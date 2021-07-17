النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهالي حي طيبة "قباء" يلوذون من درجات الحرارة العالية بالسيارات

بسبب الانقطاع الكهربائي لأكثر من 8 ساعات

لجأ بعض أهالي حي طيبة "قباء"، في شمال جدة، إلى السيارات بسبب درجات الحرارة المرتفعة، بعد أن شهد حيهم انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات حتى الآن.
وأوضح المواطن عبدالعزيز الزهراني، أن التيار الكهربائي انقطع منذ الساعة السابعة صباح اليوم، عن المنازل والشقق السكنية بحي "طيبة"، وسبّب لهم العديد من المشاكل، خصوصًا من لديه أطفال ومرضى من كبار السن.
وطالَبَ "الزهراني"، والعديد من أهالي الحي، شركة الكهرباء باحترام حقوق المشتركين بتوفير بدائل من مولدات كهربائية للمشتركين، لحين إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي.
فيما قال مواطن آخر: إن الحي شهد انقطاعًا للتيار الكهربائي منذ السابعة صباحًا، وحتى الآن، والكثير لديهم كبار في السن ومرضى ويحتاجون للرعاية ولا يتحملون هذه الأجواء الحارة.
وأرجع انقطاعَ التيار الكهربائي إلى تلف المواد الغذائية والأدوية الخاصة التي تحتاج إلى تبريد؛ مشيرًا إلى أن الحي لا يزال -حتى الآن- يشهد انقطاعًا للتيار الكهربائي.
ولجأ الكثير من أهالي الحي، لفتح بلاغات وتقديم شكاوى على حساب الشركة وموقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، مطالبين بسرعة إعادة التيار الكهربائي الذي طالت مدة انقطاعه.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
أهالي حي طيبة "قباء" يلوذون من درجات الحرارة العالية بالسيارات
سبق

لجأ بعض أهالي حي طيبة "قباء"، في شمال جدة، إلى السيارات بسبب درجات الحرارة المرتفعة، بعد أن شهد حيهم انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات حتى الآن.
وأوضح المواطن عبدالعزيز الزهراني، أن التيار الكهربائي انقطع منذ الساعة السابعة صباح اليوم، عن المنازل والشقق السكنية بحي "طيبة"، وسبّب لهم العديد من المشاكل، خصوصًا من لديه أطفال ومرضى من كبار السن.
وطالَبَ "الزهراني"، والعديد من أهالي الحي، شركة الكهرباء باحترام حقوق المشتركين بتوفير بدائل من مولدات كهربائية للمشتركين، لحين إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي.
فيما قال مواطن آخر: إن الحي شهد انقطاعًا للتيار الكهربائي منذ السابعة صباحًا، وحتى الآن، والكثير لديهم كبار في السن ومرضى ويحتاجون للرعاية ولا يتحملون هذه الأجواء الحارة.
وأرجع انقطاعَ التيار الكهربائي إلى تلف المواد الغذائية والأدوية الخاصة التي تحتاج إلى تبريد؛ مشيرًا إلى أن الحي لا يزال -حتى الآن- يشهد انقطاعًا للتيار الكهربائي.
ولجأ الكثير من أهالي الحي، لفتح بلاغات وتقديم شكاوى على حساب الشركة وموقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، مطالبين بسرعة إعادة التيار الكهربائي الذي طالت مدة انقطاعه.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
04:47 PM
اخر تعديل
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:45 AM

أهالي حي طيبة "قباء" يلوذون من درجات الحرارة العالية بالسيارات

بسبب الانقطاع الكهربائي لأكثر من 8 ساعات

A A A
سعود الدعجاني - جدة
2
5,440

لجأ بعض أهالي حي طيبة "قباء"، في شمال جدة، إلى السيارات بسبب درجات الحرارة المرتفعة، بعد أن شهد حيهم انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات حتى الآن.
وأوضح المواطن عبدالعزيز الزهراني، أن التيار الكهربائي انقطع منذ الساعة السابعة صباح اليوم، عن المنازل والشقق السكنية بحي "طيبة"، وسبّب لهم العديد من المشاكل، خصوصًا من لديه أطفال ومرضى من كبار السن.
وطالَبَ "الزهراني"، والعديد من أهالي الحي، شركة الكهرباء باحترام حقوق المشتركين بتوفير بدائل من مولدات كهربائية للمشتركين، لحين إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي.
فيما قال مواطن آخر: إن الحي شهد انقطاعًا للتيار الكهربائي منذ السابعة صباحًا، وحتى الآن، والكثير لديهم كبار في السن ومرضى ويحتاجون للرعاية ولا يتحملون هذه الأجواء الحارة.
وأرجع انقطاعَ التيار الكهربائي إلى تلف المواد الغذائية والأدوية الخاصة التي تحتاج إلى تبريد؛ مشيرًا إلى أن الحي لا يزال -حتى الآن- يشهد انقطاعًا للتيار الكهربائي.
ولجأ الكثير من أهالي الحي، لفتح بلاغات وتقديم شكاوى على حساب الشركة وموقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، مطالبين بسرعة إعادة التيار الكهربائي الذي طالت مدة انقطاعه.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,959
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,077
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,418
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,876

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة