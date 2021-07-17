أهالي حي طيبة "قباء" يلوذون من درجات الحرارة العالية بالسيارات

بسبب الانقطاع الكهربائي لأكثر من 8 ساعات

لجأ بعض أهالي حي طيبة "قباء"، في شمال جدة، إلى السيارات بسبب درجات الحرارة المرتفعة، بعد أن شهد حيهم انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات حتى الآن.

وأوضح المواطن عبدالعزيز الزهراني، أن التيار الكهربائي انقطع منذ الساعة السابعة صباح اليوم، عن المنازل والشقق السكنية بحي "طيبة"، وسبّب لهم العديد من المشاكل، خصوصًا من لديه أطفال ومرضى من كبار السن.

وطالَبَ "الزهراني"، والعديد من أهالي الحي، شركة الكهرباء باحترام حقوق المشتركين بتوفير بدائل من مولدات كهربائية للمشتركين، لحين إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي.

فيما قال مواطن آخر: إن الحي شهد انقطاعًا للتيار الكهربائي منذ السابعة صباحًا، وحتى الآن، والكثير لديهم كبار في السن ومرضى ويحتاجون للرعاية ولا يتحملون هذه الأجواء الحارة.

وأرجع انقطاعَ التيار الكهربائي إلى تلف المواد الغذائية والأدوية الخاصة التي تحتاج إلى تبريد؛ مشيرًا إلى أن الحي لا يزال -حتى الآن- يشهد انقطاعًا للتيار الكهربائي.

ولجأ الكثير من أهالي الحي، لفتح بلاغات وتقديم شكاوى على حساب الشركة وموقع التواصل الاجتماعي في "تويتر"، مطالبين بسرعة إعادة التيار الكهربائي الذي طالت مدة انقطاعه.