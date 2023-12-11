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وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد "اليتيمي "

استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين عصر اليوم, بجامع أم سعود الرشيد في مركز القصبة التابع لمحافظة العارضة, صلاة الميت على الشهيد العريف عبدالله بن ناجم العبدلي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي .

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للتنمية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم, عبر ذوو الشهيد العبدلي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة - أيدها الله - وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

حضر الصلاة وكيل محافظة العارضة د. خفير العمري ورئيس مركز القصبة خالد البقمي وجمع كبير من الأهالي.

وكان البطل عبدالله ناجم حسين اليتيمي العبدلي قد استشهد خلال دفاعه عن حدود الوطن لينال أمنيته التي لطالما أعلنها أمام زملائه وأثبتها في بطولاته بالميدان وإقدامه .

وسطّر البطل الشهيد العبدلي بطولاته في الميدان من خلال معارك خاضها مع زملائه لردع مليشيات الحوثي عن الحدود، حيث أصيب خلال هذه المعارك مرتين وفي كل مرة يشفى يعاود للميدان مع زملائه، حتى نال الشهادة التي يتمناها .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد "اليتيمي "
سبق

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين عصر اليوم, بجامع أم سعود الرشيد في مركز القصبة التابع لمحافظة العارضة, صلاة الميت على الشهيد العريف عبدالله بن ناجم العبدلي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي .

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للتنمية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم, عبر ذوو الشهيد العبدلي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة - أيدها الله - وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

حضر الصلاة وكيل محافظة العارضة د. خفير العمري ورئيس مركز القصبة خالد البقمي وجمع كبير من الأهالي.

وكان البطل عبدالله ناجم حسين اليتيمي العبدلي قد استشهد خلال دفاعه عن حدود الوطن لينال أمنيته التي لطالما أعلنها أمام زملائه وأثبتها في بطولاته بالميدان وإقدامه .

وسطّر البطل الشهيد العبدلي بطولاته في الميدان من خلال معارك خاضها مع زملائه لردع مليشيات الحوثي عن الحدود، حيث أصيب خلال هذه المعارك مرتين وفي كل مرة يشفى يعاود للميدان مع زملائه، حتى نال الشهادة التي يتمناها .

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
07:39 PM

وكيل إمارة جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد "اليتيمي "

استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي

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محمد المواسي - جازان
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5,198

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعلة وعدد من منسوبي القوات المسلحة وجموع المصلين عصر اليوم, بجامع أم سعود الرشيد في مركز القصبة التابع لمحافظة العارضة, صلاة الميت على الشهيد العريف عبدالله بن ناجم العبدلي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي .

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للتنمية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم, عبر ذوو الشهيد العبدلي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة - أيدها الله - وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

حضر الصلاة وكيل محافظة العارضة د. خفير العمري ورئيس مركز القصبة خالد البقمي وجمع كبير من الأهالي.

وكان البطل عبدالله ناجم حسين اليتيمي العبدلي قد استشهد خلال دفاعه عن حدود الوطن لينال أمنيته التي لطالما أعلنها أمام زملائه وأثبتها في بطولاته بالميدان وإقدامه .

وسطّر البطل الشهيد العبدلي بطولاته في الميدان من خلال معارك خاضها مع زملائه لردع مليشيات الحوثي عن الحدود، حيث أصيب خلال هذه المعارك مرتين وفي كل مرة يشفى يعاود للميدان مع زملائه، حتى نال الشهادة التي يتمناها .

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