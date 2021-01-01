جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات "اضم، والطائف، وميسان والعرضيات" مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساء.

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

"مدني مكة" يحذر من تغيرات جوية تستمر حتى 8 مساء وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-01 دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية. جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات "اضم، والطائف، وميسان والعرضيات" مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساء.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442 03:01 PM

"مدني مكة" يحذر من تغيرات جوية تستمر حتى 8 مساء "الوطني للأرصاد" نبّه لسحب ممطرة على عدة محافظات





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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات "اضم، والطائف، وميسان والعرضيات" مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساء.