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بقيادة " فلادان " .. الاتفاق يواصل تحضيراته في فترة التوقف الدولي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتيش وذلك خلال فترة التوقف لأيام الفيفا.

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة ثم تركز التدريب على الجانب الفني من خلال تمارين المربعات والاستحواذ عبر مجموعتين، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية في نصف الملعب، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بقيادة " فلادان " .. الاتفاق يواصل تحضيراته في فترة التوقف الدولي
سبق

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتيش وذلك خلال فترة التوقف لأيام الفيفا.

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة ثم تركز التدريب على الجانب الفني من خلال تمارين المربعات والاستحواذ عبر مجموعتين، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية في نصف الملعب، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443
08:32 PM

بقيادة " فلادان " .. الاتفاق يواصل تحضيراته في فترة التوقف الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، بقيادة المدرب الصربي فلادان ميلويفيتيش وذلك خلال فترة التوقف لأيام الفيفا.

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة ثم تركز التدريب على الجانب الفني من خلال تمارين المربعات والاستحواذ عبر مجموعتين، ثم طبق اللاعبون عدداً من الجمل التكتيكية في نصف الملعب، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

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