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"الداخلية": السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل مَن تلقى جرعة واحدة داخل السعودية بدءًا من السبت القادم

مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 3 أيام

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى السعودية، الذي يستلزم قضاء (14) يومًا خارجها قبل الدخول؛ لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًّا وعالميًّا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول؛ فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل السعودية بدءًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 29 / 4 / 1443هـ، الموافق 4 / 12 / 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (3) أيام.

وأكد المصدر أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحًا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًّا.

وزارة الداخلية لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل مَن تلقى جرعة واحدة داخل السعودية بدءًا من السبت القادم
سبق

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى السعودية، الذي يستلزم قضاء (14) يومًا خارجها قبل الدخول؛ لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًّا وعالميًّا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول؛ فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل السعودية بدءًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 29 / 4 / 1443هـ، الموافق 4 / 12 / 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (3) أيام.

وأكد المصدر أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحًا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًّا.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
08:11 PM
اخر تعديل
28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
12:28 AM

"الداخلية": السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل مَن تلقى جرعة واحدة داخل السعودية بدءًا من السبت القادم

مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 3 أيام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
14
34,608

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى السعودية، الذي يستلزم قضاء (14) يومًا خارجها قبل الدخول؛ لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًّا وعالميًّا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول؛ فقد تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل السعودية بدءًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 29 / 4 / 1443هـ، الموافق 4 / 12 / 2021م، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (3) أيام.

وأكد المصدر أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحًا أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًّا.

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