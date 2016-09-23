"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.
وأكدت قيادة التحالف أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت أربع طائرات مسيرة وصاروخًا باليستيًا أطلقتها الميليشيا الحوثية.
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.
وأكدت قيادة التحالف أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت أربع طائرات مسيرة وصاروخًا باليستيًا أطلقتها الميليشيا الحوثية.
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.
وأكدت قيادة التحالف أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت أربع طائرات مسيرة وصاروخًا باليستيًا أطلقتها الميليشيا الحوثية.
قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة رابعة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المملكة.
وأكدت قيادة التحالف أن كفاءة القوات المسلحة السعودية أحبطت أربع طائرات مسيرة وصاروخًا باليستيًا أطلقتها الميليشيا الحوثية.