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"الصحة": إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن عبر 405 مواقع للتطعيم بالمناطق كافة

كشفت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في مناطق السعودية كافة.

ودعت "الصحة" في هذا الصدد الجميع إلى التسجيل عبر موقع "صحتي" لأخذ اللقاح.

وصرحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" بأن "أكثر من (1.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في مناطق السعودية كافة ".

‏ويمكن السجيل الآن عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح: ‪onelink.to/yjc3nj‬

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن عبر 405 مواقع للتطعيم بالمناطق كافة
سبق

كشفت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في مناطق السعودية كافة.

ودعت "الصحة" في هذا الصدد الجميع إلى التسجيل عبر موقع "صحتي" لأخذ اللقاح.

وصرحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" بأن "أكثر من (1.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في مناطق السعودية كافة ".

‏ويمكن السجيل الآن عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح: ‪onelink.to/yjc3nj‬

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
09:26 PM

"الصحة": إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن عبر 405 مواقع للتطعيم بالمناطق كافة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
158

كشفت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في مناطق السعودية كافة.

ودعت "الصحة" في هذا الصدد الجميع إلى التسجيل عبر موقع "صحتي" لأخذ اللقاح.

وصرحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر" بأن "أكثر من (1.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن من خلال (405) مواقع للتطعيم في مناطق السعودية كافة ".

‏ويمكن السجيل الآن عبر تطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح: ‪onelink.to/yjc3nj‬

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