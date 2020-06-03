بيشة.. مبادرات نوعية بمستشفى الملك عبدالله لرفع مستوى رعاية المرضى

تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

نفّذ مستشفى الملك عبدالله، مجموعة من المبادرات والإجراءات لتحسين ورفع مستوى الرعاية المقدمة للمرضى في مختلف أقسام ووحدات ومرافق المستشفى.

وتهدف المبادرات إلى رفع وتحسين مستوى جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمريض والارتقاء بها، وشملت مبادرة "خلك بالبيت ويوصلك دواك"، وتهدف إلى إيصال الأدوية للمنازل، والاستشارات الدوائية، وهي توعية المرضى بما يخص استخدام الأدوية، و"خلك بالبيت حنا نجيك" وتهدف إلى التبرع بالدم، ومبادرة "نوصلك بيتك" وهي تعزيز المساهمة في إيصال الممارسين الصحيين والمرضى لمقرات سكنهم، والاستشارات النفسية، وتدعم كل الموظفين والمرضى من الجانب النفسي، و"تقريرك بين يديك" ويتم بإنهاء كل ما يتعلق بالتقارير والإجازات المرضية، ومركز المعلومات وهو توحيد المعلومات والبيانات وتسهيل الوصول إليها، وبلاغات الولادة وتأتي بإنهاء كل ما يتعلق ببلاغات المواليد، والخط الساخن ويأتي باستقبال الاتصالات والإجابة على الاستفسارات التي تهم المستفيدين.

وشملت المبادرات أيضًا العيادات الافتراضية بمركز السكر ومهمتها الرد على استفسارات المرضى والتواصل مع الأطباء، والتواصل مع المستفيدين من خدمات العيادات، وإنهاء كل ما يتعلق بالتشخيص والإرشاد والعلاج، وإيصال الأدوية لمرضى الطب المنزلي وهدفها إيصال الأدوية للمستفيدين من خدماتها، والتواصل مع المستفيدين من خدمات الطب المنزلي وإنهاء كل ما يتعلق بالتشخيص والإرشاد والعلاج، والصيدلية الإكلينيكية للطب المنزلي ومهمتها مراجعة أدوية المرضى ومنع التعارض، كما تم إنشاء رابط لخدمة المستفيدين من خدمات المستشفى.

جدير بالذكر أن المستشفى قام بعمل إجراءات احترازية في خدمة البوابة الخارجية، ودورات تدريبية في العناية المركزة، وتكليف أطباء للتدرب في العناية، وفريق لقسم العناية المركزة، وكذلك تحديد آلية المداخل والمخارج، وتكوين فريق داخل المستشفى، والفصل بين الممارسين داخل المستشفى، وتكليف أطباء فرز بصري.

يأتي ذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية، والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.