النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بسبب التدخين في غرفة الملابس .. الاتحاد الآسيوي يعاقب التعاون

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، غرامة مالية على نادي التعاون، بسبب تدخين ممثليه داخل غرفة الملابس، خلال مباريات دوري أبطال آسيا 2020.
وأكد الموقع الرسمي للآسيوي أن الاتحاد قرر تغريم التعاون مبلغ 6000 دولار، بسبب قيام ممثليه بالتدخين داخل غرفة الملابس، خلال مباراتي الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني، بتاريخ 15 و18 سبتمبر الماضي.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بسبب التدخين في غرفة الملابس .. الاتحاد الآسيوي يعاقب التعاون
سبق

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، غرامة مالية على نادي التعاون، بسبب تدخين ممثليه داخل غرفة الملابس، خلال مباريات دوري أبطال آسيا 2020.
وأكد الموقع الرسمي للآسيوي أن الاتحاد قرر تغريم التعاون مبلغ 6000 دولار، بسبب قيام ممثليه بالتدخين داخل غرفة الملابس، خلال مباراتي الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني، بتاريخ 15 و18 سبتمبر الماضي.


05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
05:55 PM

بسبب التدخين في غرفة الملابس .. الاتحاد الآسيوي يعاقب التعاون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
0
447

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، غرامة مالية على نادي التعاون، بسبب تدخين ممثليه داخل غرفة الملابس، خلال مباريات دوري أبطال آسيا 2020.
وأكد الموقع الرسمي للآسيوي أن الاتحاد قرر تغريم التعاون مبلغ 6000 دولار، بسبب قيام ممثليه بالتدخين داخل غرفة الملابس، خلال مباراتي الفريق أمام بيرسبوليس الإيراني، بتاريخ 15 و18 سبتمبر الماضي.


اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,555
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,887
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,954
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,035

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة