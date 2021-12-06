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النيجر.. مقتل 12 جنديًّا في اشتباكات مع مسلحين قُرب الحدود مع بوركينا فاسو

قُتل 12جنديًّا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباكات مع مسلحين جنوب غربي النيجر.

وذكرت وزارة الدفاع النيجرية في بيانٍ الليلة الماضية، أن عشرات المسلحين قُتلوا أيضًا في اشتباكات بين الجانبين، وقعت على بُعد خمسة كيلومترات من بلدة فانتيو قُرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وأوضحت الوزارة أن التعزيزات العسكرية والدعم الجوي ساهما في دحر المسلحين الذين تركوا وراءهم عشرات القتلى والمعدات.

وتُكافح النيجر منذ عام 2017م ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

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النيجر.. مقتل 12 جنديًّا في اشتباكات مع مسلحين قُرب الحدود مع بوركينا فاسو
سبق

قُتل 12جنديًّا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباكات مع مسلحين جنوب غربي النيجر.

وذكرت وزارة الدفاع النيجرية في بيانٍ الليلة الماضية، أن عشرات المسلحين قُتلوا أيضًا في اشتباكات بين الجانبين، وقعت على بُعد خمسة كيلومترات من بلدة فانتيو قُرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وأوضحت الوزارة أن التعزيزات العسكرية والدعم الجوي ساهما في دحر المسلحين الذين تركوا وراءهم عشرات القتلى والمعدات.

وتُكافح النيجر منذ عام 2017م ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:25 AM

النيجر.. مقتل 12 جنديًّا في اشتباكات مع مسلحين قُرب الحدود مع بوركينا فاسو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتل 12جنديًّا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباكات مع مسلحين جنوب غربي النيجر.

وذكرت وزارة الدفاع النيجرية في بيانٍ الليلة الماضية، أن عشرات المسلحين قُتلوا أيضًا في اشتباكات بين الجانبين، وقعت على بُعد خمسة كيلومترات من بلدة فانتيو قُرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وأوضحت الوزارة أن التعزيزات العسكرية والدعم الجوي ساهما في دحر المسلحين الذين تركوا وراءهم عشرات القتلى والمعدات.

وتُكافح النيجر منذ عام 2017م ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.

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