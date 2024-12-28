لمَن أراد الإبحار مع الدرعية قديماً.. هنا تقبع "مخطوطة تاريخ نجد"

لا تعتمد أياً من قواعد الخط العربي.. مدادُها أسود والأحمر للسنوات

كشفت عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، بالتزامن مع اختيار الدرعية عاصمة الثقافة العربية 2030، عن امتلاكها "مخطوطة تاريخ نجد"، التي تعد من أقدم الكتب في تأسيس وتاريخ الدرعية، وهو مخطوط الفاخري لمؤلفه محمد بن عمر؛ وابنه عبدالله بن محمد؛ بنسختين من هذا التاريخ المهم.

وتعد إحدى النسختين من أتم النسخ لهذا الكتاب، ورقمها 48، والنسخة مكتوبة بالخط النجدي الذي لا يعتمد على أيّ من قواعد الخط العربي، ولون مدادها اللون الأسود مع استخدام المداد الأحمر لبيان السنوات.

وقد كُتِب تاريخ الفاخري بنظام الحوليات أسوةً بغيره من المؤرخين، حيث بدأ تأريخه من عام 850 هـ إلى عام وفاته 1277هـ، إلا أن ابنه أتم 11 سنة أخرى تقريباً، وتوقف عام 1288هـ.