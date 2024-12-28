النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمَن أراد الإبحار مع الدرعية قديماً.. هنا تقبع "مخطوطة تاريخ نجد"

لا تعتمد أياً من قواعد الخط العربي.. مدادُها أسود والأحمر للسنوات

كشفت عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، بالتزامن مع اختيار الدرعية عاصمة الثقافة العربية 2030، عن امتلاكها "مخطوطة تاريخ نجد"، التي تعد من أقدم الكتب في تأسيس وتاريخ الدرعية، وهو مخطوط الفاخري لمؤلفه محمد بن عمر؛ وابنه عبدالله بن محمد؛ بنسختين من هذا التاريخ المهم.

وتعد إحدى النسختين من أتم النسخ لهذا الكتاب، ورقمها 48، والنسخة مكتوبة بالخط النجدي الذي لا يعتمد على أيّ من قواعد الخط العربي، ولون مدادها اللون الأسود مع استخدام المداد الأحمر لبيان السنوات.

وقد كُتِب تاريخ الفاخري بنظام الحوليات أسوةً بغيره من المؤرخين، حيث بدأ تأريخه من عام 850 هـ إلى عام وفاته 1277هـ، إلا أن ابنه أتم 11 سنة أخرى تقريباً، وتوقف عام 1288هـ.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
لمَن أراد الإبحار مع الدرعية قديماً.. هنا تقبع "مخطوطة تاريخ نجد"
سبق

كشفت عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، بالتزامن مع اختيار الدرعية عاصمة الثقافة العربية 2030، عن امتلاكها "مخطوطة تاريخ نجد"، التي تعد من أقدم الكتب في تأسيس وتاريخ الدرعية، وهو مخطوط الفاخري لمؤلفه محمد بن عمر؛ وابنه عبدالله بن محمد؛ بنسختين من هذا التاريخ المهم.

وتعد إحدى النسختين من أتم النسخ لهذا الكتاب، ورقمها 48، والنسخة مكتوبة بالخط النجدي الذي لا يعتمد على أيّ من قواعد الخط العربي، ولون مدادها اللون الأسود مع استخدام المداد الأحمر لبيان السنوات.

وقد كُتِب تاريخ الفاخري بنظام الحوليات أسوةً بغيره من المؤرخين، حيث بدأ تأريخه من عام 850 هـ إلى عام وفاته 1277هـ، إلا أن ابنه أتم 11 سنة أخرى تقريباً، وتوقف عام 1288هـ.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
11:08 AM

لمَن أراد الإبحار مع الدرعية قديماً.. هنا تقبع "مخطوطة تاريخ نجد"

لا تعتمد أياً من قواعد الخط العربي.. مدادُها أسود والأحمر للسنوات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
341

كشفت عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود، بالتزامن مع اختيار الدرعية عاصمة الثقافة العربية 2030، عن امتلاكها "مخطوطة تاريخ نجد"، التي تعد من أقدم الكتب في تأسيس وتاريخ الدرعية، وهو مخطوط الفاخري لمؤلفه محمد بن عمر؛ وابنه عبدالله بن محمد؛ بنسختين من هذا التاريخ المهم.

وتعد إحدى النسختين من أتم النسخ لهذا الكتاب، ورقمها 48، والنسخة مكتوبة بالخط النجدي الذي لا يعتمد على أيّ من قواعد الخط العربي، ولون مدادها اللون الأسود مع استخدام المداد الأحمر لبيان السنوات.

وقد كُتِب تاريخ الفاخري بنظام الحوليات أسوةً بغيره من المؤرخين، حيث بدأ تأريخه من عام 850 هـ إلى عام وفاته 1277هـ، إلا أن ابنه أتم 11 سنة أخرى تقريباً، وتوقف عام 1288هـ.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,973
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,043
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,522

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة