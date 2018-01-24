من الرياض.. "الأبحاث والتسويق" تطلق "إندبندنت عربية"

المجموعة أعلنت تعيين عضوان الأحمري رئيساً للتحرير

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن إطلاق موقع "إندبندنت عربية" Indepndentarabia.com، في إطار مشروعها لإطلاق مواقع "الإندبندنت" باللغات العربية والتركية والأردية والفارسية.

وأعلنت المجموعة عن تعيين الصحافي والإعلامي المعروف عضوان الأحمري رئيساً لتحرير "إندبندنت عربية"، حيث يضم الموقع خبرات متنوعة وأسماء صحافية كبرى في العالم العربي.

وكانت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق قد أعلنت أواسط العام الماضي عن توقيع عقد إطلاق صحيفة "الإندبندنت" البريطانية الرقمية بأربع لغات تتفرع عنها مواقع إلكترونية وتطبيقات وحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عبدالرحمن الرويتع رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قوله: "سعيدون بإطلاق هذا المشروع الإعلامي المميز والعلاقة مع مجموعة الإندبندنت البريطانية، ونتطلع إلى أن تحدث هذه المشاريع نقلة نوعية في صناعة الإعلام والمحتوى في المنطقة".